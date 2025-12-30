Nevjerojatna zapljena u Novom Zagrebu: Policija pronašla 212.000 komada pirotehnike!

Zagrebačka policija nastavlja provoditi pojačane aktivnosti u sklopu operativne akcije "Mir i dobro 2025./2026.". U ponedjeljak oko 20.35 sati sumnjajući da 39-godišnjak nedozvoljeno posjeduje pirotehnička sredstva, na temelju naredbe Općinskog suda u Novom Zagrebu obavili su pretragu kuće i drugih prostorija u mjestu Jablanovec u kojoj stanuje te pronašli i oduzeli:

- 28 kutija u kojima se nalazi po 10 komada pirotehničkih sredstava kategorije F1,

- 257 kutija u kojima se nalazi po 815 komada pirotehničkih sredstava kategorija F2,

- 11 kutija u kojima se nalaze po 243 komada pirotehnička sredstva kategorija F3,

- 11 kutija u kojima se nalazi ukupno 105 komada pirotehničkih sredstava kategorije F4 te

- 26 komada pirotehničkih sredstava nepoznate marke kategorije P1.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Nevjerojatnih 23 kilograma

Policija je pronašla i oduzela ukupno 212.539 komada pirotehničkih sredstava. Ukupna masa oduzetih sredstava iznosi skoro 23 kg.

Protiv 39-godišnjaka policija je podnijela optužni prijedlog zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja.

Muškarac je uhićen te je danas doveden na Općinski prekršajni sud u Novom Zagrebu

Foto: Pu Zagrebačka

Foto: Pu Zagrebačka

Vrijeme prodaje i korištenja

Prodaja pirotehnike dozvoljena je samo od 15. prosinca ove godine do 1. siječnja 2026. godine, a uporaba samo od 27. prosinca ove godine do 1. siječnja 2026. godine, istaknula je viša inspektorica Vrabac i ponovila da je Zakonom o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja djeci ispod 14 godina zabranjena sva pirotehnika, tek od 14 godina djeca smiju koristiti kategoriju F1 (kategorija niskog rizika), a tek od 18 godina građanima je dopuštena kategorija F2 i F3 tzv. zabavna pirotehnika (vatromet) osim petardi i redenika koji su od 2021. godine zabranjeni.

Predajte nezakonitu pirotehniku bez sankcija

Roditelji koji pronađu kod djece nedozvoljena ili bilo kakva druga pirotehnička sredstva kojih se žele riješiti na siguran način mogu na broj 192 pozvati policiju koja će doći diskretno na adresu i preuzeti sredstva sigurno i bez sankcije.

POGLEDAJTE VIDEO: Snažna eksplozija na igralištu škole u Zagrebu: Pirotehniku zavezali za kanistar pun benzina