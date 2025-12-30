Policija na kolniku pronašla kartonsku kutiju s pirotehnikom: Nećete vjerovat o kojoj je brojci riječ

Zagrebačka policija priopćila je kako je u ponedjeljak poslijepodne, na kolniku ulice na području Dubrave, pronašla veću količinu odloženih kartonskih kutija u kojima se nalazilo 2525 komada različitih pirotehničkih sredstava, od kojih je većina zabranjena.

Policijska uprava zagrebačka precizirala je da je u odloženim kutijama pronađeno 1660 komada pirotehničkih sredstava kategorija F2 čija nabava, posjedovanje i uporaba nije dozvoljena za osobne potrebe građanima te 820 komada pirotehničkih sredstava kategorije P1 čija nabava, posjedovanje i uporaba uopće nije dozvoljena za osobne potrebe građanima.

Uz to, pronađeno je 45 komada pirotehničkih sredstava kategorije F4 koje predstavljaju visok rizik te ih smiju koristiti samo osobe sa stručnim znanjem.

Držanje pravila

Podsjetimo, PU zagrebačka napominje da je prodaja pirotehnike dozvoljena samo od 15. prosinca ove do 1. siječnja iduće godine, a uporaba samo od 27. prosinca ove do 1. siječnja iduće godine.

Policija ističe kako je Zakonom o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja djeci ispod 14 godina zabranjena je sva pirotehnika, dok djeca starija od 14 godina smiju koristiti pirotehniku kategorije niskog rizika F1, s time da je građanima starijima od 18 godina dopušteno korištenje pirotehnike kategorija F2 i F3 iz skupine zabavne pirotehnike, osim petardi i redenika koji su od 2021. zabranjeni.

U PU zagrebačkoj upućuju roditelje koji kod djece pronađu nedozvoljena ili bilo kakva druga pirotehnička sredstva da nazovu policiju na broj 192, a koja će doći diskretno na adresu i preuzeti sredstva sigurno i bez sankcija.

