ČEKALI ZADNJI ČAS /

Hrvatima ostao jedan dan, gužve u Zagrebu su ogromne: 'Ne čude nas redovi'

Mavriček napominje i da građani ne trebaju brinuti za novačnice - one se mijenjaju trajno

30.12.2025.
17:09
Tea Mihanović
Sanjin Strukic/pixsell
Ogromni redovi ispred Hrvatske narodne banke! Stotine ljudi satima čekaju na zamjenu kovanica iz kuna u eure, jer ostao je još samo jedan dan. Blagajne HNB-a će u srijedu, na zadnji dan godine, biti otvorene do 14 sati. 

Razgovarali smo s Tihomirom Mavričekom, izvršnim direktorom Sektora za gotov novac HNB-a i pitali iznenađuju li ga ovakve gužve. "Ne čude toliki redovi, nažalost, praska se pokazala i kod drugih događaja da naši građani u zadnji čas dolaze obaviti neku uslugu, u ovom primjeru zamijeniti gotov novac", navodi Mavriček. 

Sugovornik nam je pojasnio i o kakvim se sve iznosima radilo. "Unatrag dva i pol mjeseca mogu napomenuti da je najmanja transakcija bila 50 lipa, a najveća 265 tisuća kuna. Imamo i primjer od jučer, gdje je zamijenjeno nešto manje od 11 kuna uz čekanje preko dva sata", kaže Mavriček.

Opširna statistika 

Detaljno je ispričao koliko je novca zamijenjeno kroz posljednje tri godine. "Kroz posljednje tri godine ukupno smo zaprimili 471 milijun komada novčanica i 828 milijuna komada kovanica. Ako gledamo u postotku, od onog što smo imali u opticaju i što smo imali u pričuvama HNB-a, po komadima je zamijenjeno 28 posto kovanica i 87 posto novčanica. Ako gledamo vrijednosno, zamijenili smo 44 posto kovanica i 97 posto novčanica", govori Mavriček. 

Pitali smo jesu li ovoliki redovi bili i prije par tjedana. "Statistika za ovu godinu govori da nam je prosječno na blagajni HNB-a od 1.1. do 30.9. bilo 137 transakcija. U desetom mjesecu naraslo je blago na prosječno 157 transakcija dnevno, u 11. mjesecu imali smo 179 transakcija, a u 12. mjesecu imamo 249 transakcija dnevno. Dobar primjer je i jučerašnji dan, kada smo imali preko 500 transakcija građana", kaže Mavriček. 

Važna obavijest o novčanicama 

"Tijekom 12. mjeseca i jučer zaprimili smo i preko 2.000 pošiljaka putem pružatelja poštanskih usluga koji još čekaju na obradu i koji će biti obrađivani tijekom siječnja. Naši građani ne moraju brinuti da im nećemo zamijeniti gotov novac - bit će zamijenjen. Isto, sav gotov novac koji će građani sutra poslati putem poštanskih pošiljaka, onaj koji će imati pečat s 31.12., obradit ćemo ga, zamijeniti i dostaviti novac građanima", nastavio je naš sugovornik. 

Mavriček napominje i da građani ne trebaju brinuti za novačnice - one se mijenjaju trajno: "Ako netko 2035. pronađe novčanice kune, može doći u HNB i bit će mu zamijenjene". 

komentara
