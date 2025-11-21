HNB šalje upozorenje građanima: Provjerite svoje novčanike, imate manje od mjesec i pol dana!

Uskoro ističe vrijeme za zamjenu kovanica kuna u eure u hrvatskim bankama. Tako se od 1. siječnja 2026. zamjena može izvršiti isključivo u Hrvatskoj narodnoj banci (HNB).

Fiksni je natječaj konverzije 1 euro = 7,53450 kuna, bez ikakve naknade, a novac se može zamijeniti osobno u sjedištu HNB-a na adresi Nikole Jurišića 17, Zagreb, od ponedjeljka do petka, od 8:30 do 17 sati, ili putem poštanske usluge.

Putem pošte dopušteno je poslati iznos do 14.999,99 kuna, na vlastitu odgovornost, uz napomenu o željenom načinu preuzimanja eura - osobno u HNB-u ili dostavom na adresu pošiljatelja.

Veće iznose banka neće mijenjati

Pošiljke se šalju na adresu: Hrvatska narodna banka, Direkcija za pohranu, obradu i opskrbu gotovim novcem, Trg hrvatskih velikana 3,

10000 Zagreb.

Ako je poštom poslan iznos 15.000 kuna ili veći, HNB ga neće zamijeniti, nego će ga zadržati do osobnog dolaska pošiljatelja. Za slanje iz inozemstva preporučuje se koristiti osigurane pošiljke u vrijednosnom pismu, ili osobno doći u sjedište HNB-a kako bi se izbjegle moguće komplikacije.

Detalji za slanje novca

Uz poslane kune potrebno je priložiti ime i prezime ili naziv pravne osobe, adresu, telefon i e-adresu pošiljatelja te informaciju želi li pošiljatelj eure preuzeti osobno ili dostavom poštom.

Ako se šalju neispravne, djelomične ili obojene novčanice ili kovanice, potrebno je priložiti dodatnu dokumentaciju (zahtjev, dokaze o oštećenju, potvrde nadležnih tijela i sl.), o čemu HNB odlučuje prema posebnim pravilima.

U slučaju dostave iznosa 40.000 kuna ili više, ili više od 1.000 kovanica, dolazak je prethodno potrebno najaviti na adresu: gotov.novac@hnb.hr

