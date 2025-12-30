Trenerica Sumpor otkrila zašto ljudi odustaju od novogodišnjih odluka: 'To je nusproizvod marketinga'

'STROGI SMO' /

Nova godina za mnoge znači i početak zdravijeg režima - treniranje, zdrava prehrana, prestajanje pušenja i slično. Prema podacima YouGov-a, Amerikanci od ove godine planiraju masovno više vježbati, manje jesti, biti sretniji. Zapadnoj Europi veći je fokus na zdravlje, a navike se svake godine pokušavaju mijenjati i kod nas. O novogodišnjim odlukama razgovarali smo s fitness trenericom i autoricom knjige 'Dovoljno dobra', Valentinom Sumpor. Više pogledajte u videu.