Kovač o mirovnim pregovorima: 'Ovo je najvažniji moment; Ako Ukrajina pristane...'

'U DETALJIMA LEŽI VRAG' /

Mir u Ukrajini. Toliko puta smo počeli vijesti sa pričom kako je sad, eto, prekid vatre bliže nego ikad i onda Vladimir Putin kaže meh, baci bombu na neku školu, bolnicu, kolodvor, neboder, ubije ženu i djecu i mi tužno slegnemo ramenima. Doduše, u zadnjih 48 sati opet se svi pitaju je li mir na pomolu? Ali, najteže pitanje teritorija nije riješeno. Ukrajinski predsjednik je ostavio mogućnost referenduma, ali nije pristao povući se iz Donbasa što Rusija traži. A svi pričaju i o izrazu lica Volodimira Zelenskog dok Trump pored njega priča o velikodušnom ruskom lideru.

Inače američki predsjednik je tip koji uopće nije sklon pretjerivanju i preuveličavanju - uopće. Zato mu baš svi do jednog vjerujemo kad kaže nešto poput: Mirovni sporazum je 95 posto gotov. Za Direkt je bivši ministar Miro Kovač otkrio što on misli o tih 95 posto:

"Ako Ukrajina pristane na evakuaciju Donjecke oblasti, onda bi u narednih nekoliko tjedana te radne skupine ukrajinske, američke i ruske mogle doći do mirovnog rješenja. Naravno, u detaljima leži vrag. Ali, čini mi se da je ovo sada najvažniji moment. Da Ukrajina preda Donjecku oblast, ako postoji spremnost, i nakon toga bi se moglo ići na potvrđivanje tog sporazuma."