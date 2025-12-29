FREEMAIL
LEGENDA /

Još jedan naslov za šahovskog Messija

Dok ćemo novog svjetskog prvaka u nogometu doznati za nešto više od pola godine, sinoć smo dobili onog u brzopoteznom šahu.

Još jedan naslov, onaj šesti, ide u ruke Magnusa Carlsena. Norvežanin je turnir završio s 10 i pol bodova, točno bodom više od jedinog čovjeka koji ga je pobijedio – Vladislava Artemijeva. Baš nakon tog poraza Carlsen je još jednom pokazao kratki fitilj, odgurnuvši snimatelja koji mu se našao na putu pri dizanju od stola.

29.12.2025.
20:14
Sportski.net
šahMagnus Carlsen
