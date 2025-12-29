Najbolja skijašica današnjice bez zadrške: 'Ovo nije bilo sigurno za natjecanje'

Američka zvijezda Mikaela Shiffrin još je jednom potvrdila zašto slovi kao najdominantnija slalomašica svoje generacije. U Semmeringu je upisala novu pobjedu u Svjetskom kupu, no umjesto klasičnog slavlja, utrka je završila snažnom porukom upućenom organizatorima i ozbiljnim pitanjima o sigurnosti.

Nakon prve vožnje Shiffrin se našla na neuobičajenom četvrtom mjestu, s više od pola sekunde zaostatka za vodećima. Za skijašicu koja je ove sezone često pobjeđivala s velikom razlikom, to je bio rijedak scenarij. Ipak, u drugoj vožnji pokazala je zašto se njezino ime već godinama izdvaja iznad konkurencije.

Na sve lošijoj stazi Panorama Amerikanka je odvozila gotovo besprijekornu vožnju, nadoknadila zaostatak i u konačnici slavila s minimalnih devet stotinki prednosti ispred Camille Rast. Bio je to njezin šesti uzastopni slalomski trijumf, računajući završnicu prošle sezone, te ukupno 69. u karijeri Svjetskog kupa.

No, odmah nakon cilja, Shiffrin je dala do znanja da joj rezultat nije u prvom planu. Fokus je prebacila na stanje staze i uvjete u kojima se utrka vozila, otvoreno poručivši kako je granica prihvatljivog, po njezinu mišljenju, bila prijeđena.

Istaknula je da je situacija bila posebno problematična za skijašice sa startnim brojevima izvan najužeg kruga favoritkinja, koje su morale voziti po već ozbiljno oštećenoj podlozi. Prebrzo raspadanje snijega, duboki tragovi i rupe, prema njezinim riječima, stvorili su okruženje u kojem sigurnost više nije bila zajamčena.

Njezine kritike dobile su težinu i kroz statistiku. Od 79 skijašica koje su krenule u prvu vožnju, čak 39 ih nije uspjelo stići do cilja. Takav postotak odustajanja rijetko se viđa u Svjetskom kupu i posljednji je put zabilježen prije više od dva desetljeća.

Toplo vrijeme i noć bez dovoljno niskih temperatura ostavili su snijeg mekanim, a stručnjaci su se složili da se na probleme moglo reagirati ranije. Iz njemačkog tabora stigle su kritike da je priprema staze zakasnila te da cijeli dojam nije bio dobar za sport koji se bori za savršen balans između spektakla i sigurnosti.

Napetom danu pridodana je i rasprava uoči druge vožnje, nakon što su se pojavile informacije o izmjenama na dijelu staze. Iako su kružile priče da su promjene pogodovale samo pojedinim skijašicama, iz FIS-a su naknadno poručili da je pregled staze produžen i da su sve natjecateljice imale uvid u prilagodbe.

