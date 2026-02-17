Vlasnik (41) izboden do smrti iza vlastitog restorana: 'Čuo sam deranje, a onda...'

Tragedija je u četvrtak navečer potresla je Hamburg.

Ugostitelj (41) smrtno je stradao nakon što je u sukobu izboden nožem.

Unatoč dolasku hitne medicinske pomoći i prijevozu u bolnicu, preminuo je nedugo nakon toga, piše Fenix Magazin.

Kobni okršaj iza restorana

Guste snježne pahulje prekrivale su natpis iznad ulaza u restoran Sepideh u subotu, gdje su ispred lokala građani ostavili cvijeće, svijeće i uokvirenu fotografiju pokojnog vlasnika. Upravo u dvorištu iza objekta, u četvrtak navečer, odvilo se krvavo nasilje.

Prema dosad poznatim informacijama, vlasnik je oko 20.45 sati ušao u verbalni sukob s jednim muškarcem unutar restorana. Rasprava se nastavila u stražnjem dvorištu, gdje je 41-godišnjak, kako navodi policija, teško ozlijeđen nožem. Napadač je nakon napada pobjegao automobilom u nepoznatom smjeru.

Ozljeđenog ugostitelja svjedoci su prevezli do bolnice, no unatoč pokušajima reanimacije, podlegao je zadobivenim ozljedama.

Mogući motiv: obiteljski spor

Iako istražitelji još uvijek nisu potvrdili službeni motiv zločina, lokalni mediji navode kako bi u pozadini mogla biti dugotrajna svađa oko braka.

Prema tim izvještajima, osumnjičeni je navodno dulje vrijeme nastojao oženiti članicu vlasnikove obitelji, no obitelj je to odbijala, što bi moglo biti povezano s izbijanjem sukoba.

Hitna istraga jedinice za ubojstva traje, a policija intenzivno radi na rasvjetljavanju svih okolnosti događaja.

Restoran zatvoren do daljnjega

Na izlogu restorana u subotu je osvanula obavijest: "Zbog smrtnog slučaja privremeno zatvoreno", uz dodatnu poruku napisana na njemačkom i perzijskom jeziku. Vlasnici su priopćili kako lokal ostaje zatvoren do daljnjega.

Neposredno nakon što je ozlijeđeni dovezen u bolnicu, ispred zdravstvene ustanove došlo je do kaotičnih scena. Policija navodi da je više osoba pokušalo pristupiti ozlijeđenom muškarcu unatoč ograničenjima, ometajući rad bolnice.

Zgradu su osiguravale brojne policijske patrole kako bi spriječile nekontrolirani ulazak. Dvije su osobe privedene zbog pružanja otpora.

Uspješan poduzetnik i obiteljski čovjek

O ubijenom vlasniku se piše da je bio otac dvojice maloljetnih sinova i suvlasnik perzijskog restorana koji je otvoren prije desetak godina. Posao je vodio zajedno s dvojicom braće, a u blizini su upravljali i kafićem.

Restoran je među brojnim gostima bio poznat kao jedna od najboljih adresa za perzijsku kuhinju u Hamburgu, s gotovo 2000 recenzija i vrlo visokim ocjenama na internetskim platformama.

Susjedi su često isticali da je posao bio uspješan, a gostima omiljen – zbog čega su se često stvarali i problemi s parkiranjem u okolici.

Svjedoci u šoku

Jedan mladić, koji se u trenutku napada vraćao kući, ispričao je da je vidio dio sukoba u dvorištu.

"Čuo sam povišene glasove, a onda sam vidio krv", rekao je potreseno. Prizor ga je, kako je dodao, toliko uznemirio da je sljedeći dan izostao iz škole.

Istraga o svim okolnostima ovog tragičnog događaja i dalje se provodi, dok zajednica oplakuje gubitak uspješnog poduzetnika i, prije svega, dobrodušnog čovjeka.

POGLEDAJTE VIDEO: Šef bara koji je izgorio u Švicarskoj već poznat policiji: Optužen za prijevaru i otmicu