Ubojica s plaže Bondi prvi put se pojavio pred sudom: Žali se na teške uvjete u zatvoru

Muškarac osumnjičen da je otvorio vatru na proslavi židovske Hanuke na poznatoj plaži Bondi u Sydneyju u napadu u kojem je ubijeno 15 ljudi pojavio se u ponedjeljak prvi put pred sudom, izvijestili su australski mediji.

Naveed Akram (24) suočava se s 59 optužbi zbog napada 14. prosinca, uključujući 15 točaka za ubojstvo, 40 točaka za ranjavanje s namjerom ubojstva i terorizam.

Policija tvrdi da je on odgovoran za masovnu pucnjavu sa svojim ocem Sajidom (50) koji je ubijen na mjestu zločina.

Javio se putem videoveze

Akram se pred sudom pojavio putem videoveze iz popravnog centra Goulburn, zatvora s najvećom sigurnošću jugozapadno od Sydneya, gdje je pritvoren, izvijestili su mediji.

Izvan suda, Akramov odvjetnik Ben Archbold rekao je da se njegov klijent dobro koliko može biti s obzirom na "vrlo teške uvjete" u zatvoru.

Archbold je rekao da je prerano reći kako će se Akram izjasniti i da s njim nije razgovarao o detaljima napada. Sve što sada radimo je pokretanje postupka, kazao je odvjetnik. Očekuje se da će se suđenje nastaviti u travnju, prenosi Reuters.

