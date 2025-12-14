Pogledajte mjesto stravičnog zločina u Sydneyu: 'Vidio sam najmanje deset ljudi na tlu i krv posvuda'

Deset je osoba ubijeno u pucnjavi u nedjelju na plaži Bondi u Sydneyu, objavila je australska policija, prenosi agencija France presse. Agencija Reuters, pozivajući se na australske televizijske kuće ABC i SKY NEWS navodi da je broj poginulih možda i veći od toga.

Policija Novog Južnog Walesa objavila je da su dva napadača "neutralizirana", dok se aktivno provodi policijska akcija na tom području, prema BBC-iju. Australska hitna služba prevezla je u bolnice 13 ozlijeđenih osoba nakon pucnjave, prenijela je agencija Reuters.

'Krva je bila posvuda'

"Policijska operacija je u tijeku i i dalje potičemo ljude da izbjegavaju to područje", objavila je policija Novog Južnog Walesa u objavi na X-u.

Televizijske mreže Sky i ABC emitirale su snimke na kojima se vide ljudi kako leže na tlu. "Vidio sam najmanje 10 ljudi na tlu i krv posvuda", rekao je za medije 30-godišnji mještanin Harry Wilson, koji je svjedočio pucnjavi.

Alex Ryvchin, suizvršni direktor Izvršnog vijeća australskih židova, rekao je u intervjuu za Sky News da se pucnjava dogodila na događaju na plaži u čast židovskog festivala Hanuke, koji je započeo u zalazak sunca.

"Ako smo namjerno ciljani na ovaj način, to je nešto što nitko od nas nikada nije mogao zamisliti. To je užasna stvar", rekao je, dodajući da je njegov savjetnik za medije ranjen u napadu.

Napali ih 'podli teroristi'?

Videozapisi koji kruže na X-u prikazuju ljude na plaži Bondi kako su se razbježali dok se čuju višestruki pucnji i policijske sirene. Drugi video prikazuje dvojicu muškaraca koje su uniformirani policajci pritisnuli na tlo na malom pješačkom mostu. Moglo se vidjeti kako policajci pokušavaju reanimirati jednog od muškaraca.

Australski premijer Anthony Albanese nazvao je incident "šokantnim i uznemirujućim", dodajući da su "hitne službe na terenu i rade na spašavanju života".

Izraelski predsjednik Isaac Herzog rekao je da su Židove koji su otišli upaliti prvu svijeću za Hanuku na plaži napali "podli teroristi". Bondi, jedna od najpoznatijih svjetskih plaža, obično je prepuna lokalnog stanovništva i turista, posebno u toplim večerima za vikend.