Masakr na jednoj od najpopularnijih plaža! Najmanje 10 mrtvih, među njima i napadač

Policija Novog Južnog Walesa potvrdila je više smrtnih slučajeva nakon pucnjave na plaži Bondi u Sydneyju. Dvojica napadača su 'neutralizirana'.

Glasnogovornik hitne pomoći Novog Južnog Walesa rekao je da je 13 osoba prevezeno u bolnicu. Na plaži Bondi održavao se događaj povodom prvog dana židovske proslave Hanuke.

Pratite tijek događaja:

Oglasio se Starmer

11.20 - Vijest o pucnjavi na plaži Bondi komentirao je i britanski premijer Keir Starmer. Na društvenoj mreži X izrazio je sućut obiteljima žrtava.

Deeply distressing news from Australia.



The United Kingdom sends our thoughts and condolences to everyone affected by the appalling attack in Bondi beach.



I’m being kept updated on the developing situation. — Keir Starmer (@Keir_Starmer) December 14, 2025

Drugi napadač kritično

11.10 - Kako doznaje Sky News u pucnjavi je poginulo 10 osoba, uključujući jednog napadača. Drugi navodni napadač je u pritvoru i u kritičnom je stanju. Najmanje 11 drugih osoba je ozlijeđeno.

Policija očekuje da će se broj žrtava promijeniti te savjetuju stanovnicima da izbjegavaju područje gdje se dogodila pucnjava.

Foto: Saeed Khan/afp/profimedia

Policija privela dvije osobe

10.58 - Australska policija privela je dvije osobe nakon izvješća o pucnjavi i ozlijeđenima na plaži Bondi u Sydneyu. Više o tome pročitajte OVDJE.

Šire se nove snimke

10.47 - Pojavljuju se nove snimke, više pogledajte OVDJE.

Foto: Handout/afp/profimedia

Izdano upozorenje građanima

10.45 - Australska policija izdala je hitno upozorenje građanima da se ne približavaju poznatoj sidnejskoj plaži Bondi nakon oružanog napada u kojem je ubijeno najmanje deset ljudi, među njima i jedan policijski službenik.

Na videosnimci koja se pojavila u javnosti vidi se kako policija pruža pomoć dvojici muškaraca koji leže na tlu. Na snimci se također čuje glas prolaznika koji viče "udari ga", nakon čega muškarac bez majice prilazi i nogom udara osobu koja leži na tlu. Policija potom brzo reagira i udaljava ga s mjesta događaja.

Ozlijeđene i dvije policajke

10.33 - Policija Novog Južnog Walesa potvrdila je više smrtnih slučajeva nakon pucnjave na plaži Bondi.

Policija navodi da su dva napadača "neutralizirana", dok je u tijeku aktivna policijska akcija čišćenja područja od sumnjivih improviziranih eksplozivnih naprava (IED).

Navodno su ozlijeđene dvije policajke, iako težina njihovih ozljeda nije poznata. Policija je također izjavila da u ovoj fazi nije poznato je li incident povezan s Hanukom koja se održava na plaži.

Videozapisi koji kruže na X-u prikazuju ljude na plaži Bondi kako su se razbježali dok se čuju višestruki pucnji i policijske sirene.

Drugi video prikazuje dvojicu muškaraca koje su uniformirani policajci pritisnuli na tlo na malom pješačkom mostu. Moglo se vidjeti kako policajci pokušavaju reanimirati jednog od muškaraca.

Pojavile se prve snimke

10.19 - Policija australske savezne države Novi Južni Wales (NSW) reagira na sigurnosni incident na poznatoj plaži Bondi u Sydneyju te poziva građane da izbjegavaju to područje.

"Svi koji se nalaze na mjestu događaja trebaju se skloniti u zatvorene prostore. Policija je na terenu, a više informacija bit će objavljeno čim budu dostupne", stoji u priopćenju policije Novog Južnog Walesa.

Bondi beach pic.twitter.com/pQBo5EbCiw — Australian Jewish Association (@AustralianJA) December 14, 2025

Agencija Reuters prenijela je i izjavu glasnogovornika australskog premijera Anthonyja Albanesea, u kojoj se navodi da je savezna vlada upoznata sa situacijom. "Svjesni smo aktivne sigurnosne situacije u Bondiju. Pozivamo sve ljude u blizini da slijede upute policije Novog Južnog Walesa", stoji u izjavi.

Dvije osobe su uhićene na plaži Bondi, izvijestila je policija Novog Južnog Walesa u izjavi podijeljenoj na X-u.

Policijska je operacija u tijeku pa i dalje vrijedi uputa za ljude da izbjegavaju to područje.