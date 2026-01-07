Direktov Panjkota skija u Francuskoj, javio se s 3600 metara visine: 'Pogodite koji jezik se najviše čuje?'

PIVO 10, POMFRIT 9 EURA /

Ako snijega ima u Puli, onda znate da ga ima i u francuskim Alpama. A tamo ga, barem na jednom od najpoznatijih skijališta, ima i više nego dovoljno. Na skijalištu Les Deux Alpes snježni pokrivač doseže čak 162 centimetra, dok dnevni ski-pass stoji 66 eura.

S francuskih Alpa javio se reporter Direkta Petar Panjkota, koji se nalazi na samom vrhu skijališta, na impresivnih 3600 metara nadmorske visine – najvišoj točki ovog skijaškog centra.

Snijega, kaže, ima u izobilju i to nije problem, nego upravo ono što se ovdje očekuje i traži. Sa svih strana prostiru se bijele padine, a uz snijeg, na stazama je i velik broj skijaša. Posebno je zanimljivo što se ovo skijalište nalazi čak dvanaest sati vožnje od Hrvatske, a jedan od najčešće čutih jezika – odmah nakon francuskog – upravo je hrvatski. Na stazama je, ističe, jako puno hrvatskih skijaša koji su došli uživati u uvjetima koje nude francuske Alpe.

Iako je put dugotrajan, razlozi dolaska su jasni. Francuska skijališta, objašnjava, nude nešto posebno – dugačke, odlično uređene staze i vrhunske skijaške uvjete. Zbog velike nadmorske visine nema stabala, no to dodatno naglašava veličanstvenost prostora. Uspoređuje ih s “izgubljenim gentom” europskog skijanja.

No, skijanje u Francuskoj ima i svoju cijenu. Na samim skijalištima pola litre piva stoji 10 eura, običan pomfrit devet, dok su sokovi oko šest eura. Ipak, zanimljivo je da su cijene u trgovinama osjetno niže nego u Hrvatskoj. Sir je barem dvostruko jeftiniji nego u Zagrebu, mlijeko također, kao i kruh, pa se kupovina u dućanima isplati više nego obrok na stazi.

Skijanje je, zaključuje, oduvijek bilo luksuz, a posljednjih godina to je još izraženije. Oni koji dolaze na ovakva mjesta ne dolaze paziti na svaki euro, nego uživati, dobro se provesti i iskoristiti sve što ovakva skijališta nude.