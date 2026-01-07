Turisti bježe, a mi dižemo cijene: Istražili smo zašto dalmatinska vina koštaju bogatstvo u restoranima

Najviše ovisimo o turizmu od svih EU zemalja. Baš zato, kad krene manje turista dolaziti u špici, a krenulo je lani, možemo jadikovati da krivi su tamo neki "oni" ili secirati što točno ne valja. Pa pokušati popraviti, da ne kažem prekopirati, one koji to rade bolje od nas.

Ako je cijena apartmana takva kakva je jer "tržište diktira", ako je cijena lignje i pomfrita uklesana u kamen zbog rata u Ukrajini ili nečeg desetog - hajdemo barem demistificirati taj problem s turboskupim vinom.

Više od pola naših kafića kad kažeš "A vino?" gledaju te kao da si ih pitao za neki čudni pojam. I obično imaju u ponudi samo one 0,2 buteljice za 6 eura što te automatski odvrati. Restorani nabiju tolike marže da Dingač koji košta inače u trgovini 15 eura, ti moraš platiti 60 eura.

Zašto smo kao ponosna vinska zemlja - izbacili pristupačno vino s menija i je li takva praksa u Španjolskoj ili Grčkoj?

Od berbe do butelje, svaki je korak sve skuplji, tvrde vinari. Cijene svega idu u nebo, pa tako i cijene vina prate taj ritam.

"Proizvodimo relativno male količine, naročito ovdje u Dalmaciji jer ovdje su uvjeti skroz drugačiji za proizvodnju vina. Ovdje su uglavnom male parcele. Ne može se primijeniti mehanizacija velika. Tu ima najviše ručnoga rada, a to strašno poskupljuje cijenu vina", kaže vinar Ivan Kovač Matela.

U dućanima se mogu kupit za 10 do 15 eura, a u restoranima ta je cijena tri do četiri puta skuplja. Naravno da uvijek ima izbora od onih najkvalitetnijih do onih lako priuštivih vina-ali to ne mijenja činjenicu da je ona početna cijena čašice itekako skupa.

"Mi imamo nekoliko strateških vinara s kojima radimo direktno pa tu imamo nešto bolje ulazne cijene i onda možemo dati bolju ulaznu cijenu proizvoda samome gostu. Nažalost ugostiteljsko poslovanje je tako od pamti vijeka da vi ne možete imati proizvod na koji nećete napraviti maržu od 2 ili 2 i pol ili puta tri ovisno je li radi o hrani ili vinu", kaže vlasnik restorana u Splitu Dane Tahirović.

Nije sporno da se u talijanskim, španjolskim, portugalskim restoranima piju puno jeftinija vina. U Hrvatskoj, a pogotovo u Dalmaciji - ništa se ne mijenja - dapače iz godine u godinu sve je skuplje. Pa mnogi primjećuju da se u restoranima, umjesto vina pije mineralna.

"Naime mi od 1.1., čuli smo ugostitelje koji su dobili nove račune od svojih dobavljača od svojih vinara i te cijene su veće nego što su bile u pretprošloj godini. Odnosno u ovoj godini će biti veće nego u prošloj, tako da jedini način da oni smanje cijene je da smanje svoju maržu, bruto maržu. Ugostitelji će uvijek reći da iz bruto marže plaćaju povećane troškove radnika, povećanje režija i cijenu električne energije u ovoj godini", kaže Paško Burnać, profesor na Ekonomskom fakultetu.

'Stvar je u količinama'

Dalmacija se diči brojnim autohtonim sortama vina-ali za tu kvalitetu proizvođači trebaju vremena, proces ponekad traje više od godine dana a upitno je i kakva će biti godina. Cijena varira, ako želite domaće i kvalitetno vino - budite spremi platiti. U slučaju da želite popiti čašu vina na nekom luksuznijem mjestu onda ta cijena ide i preko šest eura po čašici, a negdje i preko 10, ovisno o lokaciji.

"To što je negdje čaša osam, 12 eura. Ja ne znam gdje je to u nas, možda u nekim restoranima luksuznim. U mene nije! U mene možeš doći popiti čašu vina uvijek besplatno. To je možda u mene boca vina koliko je u nekoga čaša", kaže vinar Matela.

Sve onda zanima zašto su kod nas cijene tako prenapuhane, pogotovo kada je čašica vina u pitanju. Zašto Grčka, zašto Italija pa tako i Španjolska imaju niže cijene.

"Stvar je ubiti u količinama, oni imaju puno bolje količine i oni imaju proizvode u cjenovnom rangu od 3, 5 50 eura. Mi imamo nešto manje vinara. Ti vinari imaju svoje količine koje nisu velike, te se količine na godišnjoj razini prodaju i onda naravno dolazi do tog nekog povećanja cijene. Ako pitate njih, oni će reći da i njima rastu troškovi tako da je to generalno začarani krug", kaže Tahirović.

A ako vam je vino skupo u restoranima, nema kafića do zidića!