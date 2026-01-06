Mladi SDP-ovci žestoko odgovorili Mladeži HDZ-a koja se pohvalila Vladom: 'Deka za pokriti se po glavi'

Forum mladih SDP-a reagirao je na jučerašnju objavu Mladeži HDZ-a na Facebooku, u kojoj su usporedili studentski minimalac od 1,99 eura iz 2016. godine s današnjih 6,56 eura po satu, ističući kako je do rasta došlo za vrijeme HDZ-ove Vlade. Objavu HDZ-ove mladeži pratila je lavina reakcija i burna rasprava u komentarima, a vrlo brzo stigao je i odgovor.

Mladi SDP-a uzvratili su nizom fotografija na kojima su, umjesto satnice, usporedili rast osnovnih životnih troškova. Tako su prikazali kako su u istom razdoblju porasle cijene kave, studentskih skripti, štruce kruha, najma stana, cijene kvadrata nekretnina, ali i kako je malo narasla prosječna plaća, Poruka je jasna, studentski standard ne mjeri se samo iznosom satnice.

Posebnu pažnju izazvala je posljednja fotografija u nizu, oglas za prodaju deke, uz poruku upućenu HDZ-ovoj mladeži: "Deka za pokriti se po glavi". Time su mladi SDP-a poručili kako je ignoriranje inflacije i rasta troškova života jednako zatvaranju očiju.

Rast minimalca

Podsjetimo, Vlada je u listopadu donijela Uredbu o visini minimalne plaće za 2026. godinu, prema kojoj minimalna bruto plaća iznosi 1.050 eura. Riječ je o povećanju od 80 eura u odnosu na 2025. godinu, odnosno rastu od 8,25 posto. Minimalna plaća utvrđuje se jednom godišnje i ne može biti niža od one iz prethodne godine.

Osim toga, podizanjem minimalne plaće profitirat će i studenti jer će se i njima podići minimalna satnica na 6,56 eura, objavio je premijer.

I dok se Vlada i HDZ hvale rastom plaća i studentske satnice, Forum mladih SDP-a poručuje da se iza brojki krije drugačija stvarnost, ona u kojoj studenti sve teže spajaju kraj s krajem. Rasprava na društvenim mrežama pokazala je da pitanje studentskog standarda ostaje osjetljiva tema, ali i prostor za oštre političke obračune među mladima.

