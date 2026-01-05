Mladež HDZ-a pohvalila se kako Vlada radi dobro za studente, ali ovo nisu očekivali u komentarima

Vlada je u listopadu donijela Uredbu o visini minimalne plaće za 2026. godinu, prema kojoj se ona utvrđuje u bruto iznosu od 1.050 eura.

To je povećanje od 80 eura u odnosu na minimalac od 970 eura za 2025. godinu, odnosno za 8,25 posto.

Visina minimalne plaće utvrđuje se jednom godišnje, najkasnije do 31. listopada tekuće godine za sljedeću kalendarsku godinu. Minimalna plaća ne može se utvrditi u iznosu manjem od iznosa koji je bio utvrđen za prethodnu godinu.

Rast minimalca znači rast i studentskog

"Mi smo kao vlada pažljivo razmotrili i prijedloge poslodavaca, sindikata i ekonomske struke i smatramo da je primjeren iznos minimalno bruto place za 2026. 1050 eura. Time je u razdoblju od 2016., pa do 2026. godine bruto iznos minimalca s tadašnjih 414 eura otišao za 153 posto gore. Samo u protekle tri godine, minimalna plaća raste točno za 50 posto", pohvalio se premijer.

Osim toga, podizanjem minimalne plaće profitirat će i studenti jer će se i njima podići minimalna satnica na 6,56 eura, objavio je premijer.

Ulaskom u novu godinu, na snagu je službenu i ustupilo to povećanje, no to je mnoge ostavilo nezadovoljne.

Burna rasprava na Facebooku

Objava Mladeži HDZ-a na Facebooku, u kojoj se uspoređuje studentski minimalac od 1,99 eura iz 2016. godine, kada je na vlasti bio u siječnju još uvijek bio SDP, s današnjim iznosom od 6,56 eura za vrijeme HDZ-ove vlasti, izazvala je lavinu reakcija i burnu raspravu u komentarima. Iako je dio korisnika priznao da je nominalno povećanje satnice pohvalno, mnogi su istaknuli kako takva usporedba zanemaruje inflaciju i rast životnih troškova, zbog čega studenti danas, unatoč višoj satnici, žive lošije nego prije.

Svoje iskustvo podijelila je jedna korisnica koja je napisala: "Radila sam kao student 2016.-te i za manje od 1.99 € i dalje imala dovoljno za podmiriti životne troškove i još bi ostalo za izlaske i trošenje... danas studenti sa 6.56 € ne mogu ništa (možda podmiriti stan i režije samo) ako i dalje nemaju pomoć roditelja. Žalosno! I ovo nije za hvalit se, nego za posramit se...".

Sličnog je stava i još jedna korisnica, koja je ustvrdila da smo radi "ovakve usporedbe sprdanja u svijetu".

"Želim pametne i poštene ljude"

Rasprava je brzo poprimila i politički ton. Jedan korisnik poručio je mladeži HDZ-a da je "bolje da isele iz države jer bi mogli nastavit radit na temeljima ovih sad koji nas vode u propast", dodajući kako bi on umjesto HDZ-a na vlasti htio "poštene i pametne ljude koji rade za narod,a stranka nije važno kako se zove i jesu li lijevi ili desni".

Neki komentari bili su znatno oštriji: "Drugim riječima hvalite se inflacijom. Kako ste glupi... Ne čudi da nemate pojma kad kupujete diplome u BiH. Daj recite dobijete li popust u Mostaru sa partijskom knjižicom? Jesu li i lažne diplome poskupile?".

Dio rasprave dotaknuo se i samog studentskog rada. Jedan muškarac upozorio je na položaj studenata na tržištu rada, napisavši: "Poslodavci ?? Koriste studente da ne plaćaju davanja državi: zdravstvo i mirovine. Studentima mogu dati otkaz kada zažele,nema GO,nema bolovanja, nema zaštite na radu,nema liječničkog itd. Smatrate da je to u redu ??".

'A što je s običnim radnikom?'

Pojedini komentatori istaknuli su i problem odnosa studentskih satnica i plaća stalno zaposlenih radnika. Korisnik smatra da takav sustav nije pravedan: "Najžalosnije u svemu tome je da student koji radi upola manje nego obični radnik kroz cijeli mjesec dobije isto kao i obični radnik po meni u redu je povećavati satnice studentima ali isto tako ne treba zapustiti nas obične radnike".

U raspravi se pojavila i argumentacija koja ide u prilog rastu satnice: "Za jedan sat rada mogu kupiti više od 7 menu obroka u menzi! Koliko se moglo kupiti 2016?". Na njegov komentar odgovorila je druga korisnica, upozorivši da prehrana nije jedini trošak: "lako za meni u menzi, a kaj je sa stanarinama, režijama i ostalim svakodnevnim potrepštinama?".

Neki su uputili i čestitke

Bilo je i ironičnih osvrta na političku usporedbu: "Da je SDP na vlasti vjerojatno bi satnica isto porasla, ali eventualno na 2,99".

Ipak, nisu svi komentari bili kritični. Dio korisnika otvoreno je podržao objavu Mladeži HDZ-a. "Sa HDZ za bolje sutra", napisao je jedan korisnik, a drugi dodao: "Bravo svaka čast mladeži naša".

