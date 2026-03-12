Izvor otkriva: 'Iranski vrhovni vođa ostao je bez noge, a ima i teške ozljede abdomena'

Danima nakon što je ajatolah Modžtaba Hamenei preuzeo vlast od svog pokojnog oca objavio je svoju prvu poruku osvete za svoju ratom razorenu domovinu.

"Uvjeravam sve da se nećemo suzdržati od osvete krvi vaših mučenika. Osveta koju razmatramo nije povezana samo s mučeništvom velikog vođe revolucije; naprotiv, svaki član nacije koji je mučen od strane neprijatelja neovisni je subjekt u slučaju osvete", rekao je u pisanoj izjavi. Poruku je objavila iranska državna televizija, unatoč tvrdnjama da je izgubio jednu nogu i zadobio teške ozljede trbuha u američko-izraelskom zračnom napadu u kojem je poginula njegova obitelj. Neki izvještaji čak kažu da je u komi, piše Metro.co.uk. Obećao je osvetiti žrtve napada američkih Tomahawka na osnovnu školu Shajarah Tayyebeh u kojem je ubijeno 175 djece.

"Naravno, ograničena količina ove osvete do sada je poprimila konkretan oblik, ali dok se u potpunosti ne ostvari, ovaj slučaj će i dalje biti na vrhu popisa drugih slučajeva, a mi ćemo biti posebno osjetljivi na krv naše djece i unučadi", stoji u njegovom priopćenju. Nije jasno kada je Modžtaba zadobio ozljede, ali izvješća dolaze samo nekoliko dana nakon što je imenovan da preuzme dužnost od svog oca, Alija Hameneija.

Ubijena cijela obitelj?

Okupljajući se za Ramazan u istom bunkeru, Modžtabin otac, Ali Hamenei, majka, Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh, njegova supruga Zahra, s kojom je bio u braku 20 godina, i jedan od njegovih sinova, Mohammad, ubijeni su u napadu koji je pokrenuo rat krajem veljače.

Govoreći o tome kako je vidio svog pokojnog oca, rekao je: "Imao sam priliku posjetiti njegovo tijelo nakon mučeništva; ono što sam vidio bila je planina snage, a čuo sam da mu je neozlijeđena ruka bila stisnuta u šaku. Oni koji ga poznaju imat će mnogo toga reći o raznim aspektima njegove osobnosti", rekao je. U tom napadu, Modžtaba je zadobio prijelom stopala, modricu oko lijevog oka, kao i manje posjekotine na licu, rekao je izvor upoznat sa situacijom za CNN.

Nazivajući američke i izraelske snage "arogantnima", rekao je: "Hvala našim hrabrim ratnicima koji su, u okolnostima u kojima su našu voljenu naciju i domovinu nepravedno napali vođe arogantne fronte, svojim razornim udarcima blokirali put neprijatelju i uklonili ga iz iluzije o mogućnosti dominacije nad našom voljenom domovinom i moguće njezine podjele." Rekao je da će njegove snage nastaviti napadati brodove u Hormuškom tjesnacu, što je uzrokovalo kaos u globalnim cijenama nafte.

"Draga braćo po oružju! Volja masa je nastaviti učinkovitu i žalosnu obranu. Također, poluga blokiranja Hormuškog tjesnaca definitivno se mora koristiti. Provedene su studije o otvaranju drugih fronti gdje neprijatelj ima malo iskustva i bit će izuzetno ranjiv, a njihova aktivacija dogodit će se ako se ratna situacija nastavi. Tražit ćemo odštetu od neprijatelja, a ako odbije, uzet ćemo mu onoliko imovine koliko odredimo, a ako to nije moguće, uništit ćemo istu količinu njegove imovine", rekao je.

Na televiziji je saznao da je novi ajatolah

Tvrdio je da je na državnoj televiziji saznao da je izabran za novog ajotolaha, kao i ostatak nacije. Ozlijeđeni vođa zahvalio je susjedima u Jemenu i 13 drugih zemalja u "Fronti otpora" što nastavljaju braniti potlačene muslimane.

"Neprijatelj godinama postupno uspostavlja vojne i financijske baze u nekim od tih zemalja kako bi osigurao svoju dominaciju nad regijom. U nedavnom napadu korištene su neke vojne baze i, naravno, kao što smo izričito upozorili, jednostavno smo napali te baze bez napada na te zemlje. Od sada ćemo neizbježno nastaviti to činiti, iako i dalje vjerujemo u potrebu prijateljstva između nas i tih susjeda", dodao je.

Izvješća govore da je na liječenju na odjelu intenzivne njege Sveučilišne bolnice Sina u Teheranu. Jedan anonimni izvor rekao je za The Sun:

"Jedna ili dvije noge su mu odsječene. Pukla mu je i jetra ili želudac", tvrdi izvor.

Iranski državni mediji sada su izvijestili da je Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh, supruga pokojnog iranskog vrhovnog vođe Alije Hameneija, živa i da su ranija izvješća o njezinoj smrti bila netočna. Pojašnjenje je uslijedilo nakon što su se pojavile opće informacije o njezinom stanju nakon napada u kojem je ubijen Hamenei, piše India Today.

