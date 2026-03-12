Drama u Iranu: Nogometaš kritizirao režim pa misteriozno nestao
Mazaheri je tijekom karijere branio za iranske velikane Esteghlal F.C. i Sepahan S.C., a za reprezentaciju Irana upisao je tri nastupa
Bivši iranski reprezentativni vratar Rashid Mazaheri nestao je nakon što je na društvenim mrežama javno napao dugogodišnjeg iranskog vođu Ali Khamenei. Na Instagramu ga je nazvao “sotonom” i poručio da je njegovoj vlasti došao kraj.
Samo nekoliko dana kasnije Khamenei je ubijen tijekom izraelsko-američkog vojnog napada, čime je završila njegova 36-godišnja vladavina. No ubrzo su iranske vlasti pokucale i na Mazaherijeva vrata.
Prema pisanju IranWire, agenti su 25. veljače rano ujutro upali u njegov dom, zaplijenili mobitel i računalo te najavili uhićenje. Vratar je potom priveden, a sporna objava ubrzo je nestala s Instagrama.
Njegova supruga tvrdi da je bio izložen pritiscima i prijetnjama te upozorava da vlast snosi odgovornost za njegovu sigurnost. Situacija je dodatno zabrinjavajuća jer, kako kaže, više od 48 sati nema nikakav kontakt s njim.
Državni medij Fars News Agency navodi da je nogometaš pozvan na saslušanje zbog navodne prijevare, no njegova supruga to odbacuje i tvrdi da je riječ o izmišljenoj priči kojom se pokušava prikriti pravi razlog privođenja.
Mazaheri je tijekom karijere branio za iranske velikane Esteghlal F.C. i Sepahan S.C., a za reprezentaciju Irana upisao je tri nastupa.
POGLEDAJTE VIDEO: Nastavak drame iranskih nogometašica: Jedna od igračica se ponovno predomislila i ipak se vraća u Iran