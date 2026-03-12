FREEMAIL
SUPRUGA U PANICI /

Drama u Iranu: Nogometaš kritizirao režim pa misteriozno nestao

Drama u Iranu: Nogometaš kritizirao režim pa misteriozno nestao
Foto: Sergei Bobylev/TASS/Profimedia

Mazaheri je tijekom karijere branio za iranske velikane Esteghlal F.C. i Sepahan S.C., a za reprezentaciju Irana upisao je tri nastupa

12.3.2026.
19:18
Sportski.net
Sergei Bobylev/TASS/Profimedia
Bivši iranski reprezentativni vratar Rashid Mazaheri nestao je nakon što je na društvenim mrežama javno napao dugogodišnjeg iranskog vođu Ali Khamenei. Na Instagramu ga je nazvao “sotonom” i poručio da je njegovoj vlasti došao kraj.

Samo nekoliko dana kasnije Khamenei je ubijen tijekom izraelsko-američkog vojnog napada, čime je završila njegova 36-godišnja vladavina. No ubrzo su iranske vlasti pokucale i na Mazaherijeva vrata.

Prema pisanju IranWire, agenti su 25. veljače rano ujutro upali u njegov dom, zaplijenili mobitel i računalo te najavili uhićenje. Vratar je potom priveden, a sporna objava ubrzo je nestala s Instagrama.

Njegova supruga tvrdi da je bio izložen pritiscima i prijetnjama te upozorava da vlast snosi odgovornost za njegovu sigurnost. Situacija je dodatno zabrinjavajuća jer, kako kaže, više od 48 sati nema nikakav kontakt s njim.

Državni medij Fars News Agency navodi da je nogometaš pozvan na saslušanje zbog navodne prijevare, no njegova supruga to odbacuje i tvrdi da je riječ o izmišljenoj priči kojom se pokušava prikriti pravi razlog privođenja.

Mazaheri je tijekom karijere branio za iranske velikane Esteghlal F.C. i Sepahan S.C., a za reprezentaciju Irana upisao je tri nastupa.

POGLEDAJTE VIDEO: Nastavak drame iranskih nogometašica: Jedna od igračica se ponovno predomislila i ipak se vraća u Iran

