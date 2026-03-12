Vušković priznao: 'Naporno radim na tome, prilično je dobro za braniča'

Luka Vušković, supertalentirani hrvatski branič koji ove sezone briljira u dresu njemačkog HSV-a u kojemu je na posudbi iz engleskog Tottenhama, u razgovoru za njemački Bild otkrio je puno toga, pa i što smatra da mu je najveća mana.

Luka je na početku otkrio da nije uopće oklijevao kada se pojavila mogućnost da stigne u HSV, klub čiji je član i njegov brat Mario. Na pitanje je li dolazak na posudbu u HSV bila najbolja odluka u njegovom životu, Luka je bez oklijevanja odgovorio:

"Da. Znao sam to od dana kada sam potpisao ugovor."

Luka ne skriva da mu je najveća želja zaigrati s bratom Marijom, koji će se vratiti na teren u studenom nakon isteka suspenzije zbog dopinga.

"To je tako velik san i u ovom se trenutku čini još uvijek nerealnim, ne mogu to još zamisliti... Ali tko zna što će se dogoditi za nekoliko mjeseci ili godina? Sigurno će u jednom trenutku postati realnije. To je san cijele naše obitelji. Naši roditelji bi posebno voljeli vidjeti svoje sinove kako igraju zajedno u istoj momčadi. Nikada to nismo uspjeli, čak ni u neobaveznoj, obiteljskoj utakmici", istaknuo je.

Vušković je bio i samokritičan kada je odgovorio a pitanje što smatra da mu je najveća mana.

"Brzina okretanja i agilnost. Naporno radim na brzini. Posljednje dvije i pol godine imam svog trenera u Hrvatskoj, Joška Vlašića. Na tome radim svaki dan i ovdje u Hamburgu. Posljednjih godina poboljšao sam svoju najveću brzinu s 30 na 32.5 km/h. To je prilično dobro za braniča, ali još uvijek ima prostora za napredak", poručio je.

POGLEDAJTE VIDEO: Rijeka želi još, evo što je Sanchez rekao uoči ključne utakmice