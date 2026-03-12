Šuta najavio sljedeći korak u slučaju Poljuda: 'Zagreb je već odavno ispred nas'

"Poljud bi trebalo srušiti i na istoj lokaciji napraviti novi stadion." Sukus je to s predstavljanja dugoočekivane Studije izvodljivosti projekta "Nogometni stadion i kamp u Splitu".

Predstavljene su ukupno četiri opcije, od čega se tri tiču gradnje novog stadiona, a jedna podrazumijeva samo sanaciju Poljuda.

Opcija novog stadiona na mjestu današnjeg, uz rušenje trenutačne konstrukcije, te izradu atletskog stadiona kroz rekonstrukciju Parka Mladeži stajala bi 316 milijuna eura, a prema autorima studije, to je najbolja opcija.

Najavljen referendum

Odluka o rušenju Poljuda morat će proći Gradsko vijeće, dok gradonačelnik najavljuje referendum. Ne postoji neki rok do kojeg Grad mora donijeti odluku, ali se očekuje da će to sve, uz referendum, potrajati nekoliko mjeseci.

O svemu smo razgovarali s gradonačelnikom Tomislavom Šutom.

Kada će se donijeti konačna odluka?

Bitno da je studija stigla. Kako smo govorili, tako je i došlo. Ona je predstavljena, dala je rješenje. Sljedeći korak je, ono što sam najavljivao u kampanji, a to je da se odradi referendum. 17.3. će biti Gradsko vijeće, nadodana će biti točka dnevnog reda u kojem ću zatražiti od gradskih vijećnika da usvoje tu točku i da, u roku od 30 dana, na 34 lokacije, 34 kutije, se održi referendum, da se građani o tom dijelu izjasne. Naravno, paralelno s time ćemo uputiti isto prema Ministarstvu kulture, odnosno konzervatorima, što se tiče samog statusa kulturnog dobra. Možemo govoriti o rokovima od otprilike mjesec, dva. Ali, svakako, naš cilj je da se sve to skupa provede. Nažalost, puno vremena je ovdje izgubljeno. Kada pogledamo Grad Zagreb, oni su već odavno napravili studiju izvodljivosti i već su puno ispred nas. Mislim da se sve to skupa treba nadoknaditi i cilj je da se ovo profesionalno i stručno odradi i da struka svoje kaže, a struka je svoje rekla.

Što ako se većina građana izjasni protiv rušenja, čiji je onda zadnji glas? Grada, struke ili građana?

Dopustimo da se provede referendum. O nekim hipotetskim pitanjima sad da ja govorim, mislim da bih volio pričekati sam referendum da se dovrši i da onda idemo sa donošenjem odluka.

Ali što ako većina bude protiv rušenja?

Pa naravno da se treba poštovati stav građana i bitno je da se ovo sve skupa iskomuniciralo, da se ništa ne taji građanima, da sam maksimalno transparentan, da sam svoje obećanje ispunio i očekujemo da se sve ovo skupa provede.

Neki arhitekti nisu zadovoljni opcijom rušenja ovog kulturnog dobra.

Pa gledajte, svatko ima pravo na svoje mišljenje, različita mišljenja su uvijek dobrodošla i ja ne želim nikome njegovo mišljenje osporavati. Naravno, ovo je sve skupa jedan otvoreni postupak, kojeg zanima građane i mislim da je bitno da ovdje postoji dijalog s javnošću i građanima, ali struka je itekako uključena. Ali bitno je naglasiti da i uz gospodina Mihanovića, koji se očitovao oko same konstrukcije i nepovoljne situacije, tu je još bilo također dokumenata. I žalosno je da ti dokumenti, ni jedan do sada nije bio predstavljen javnosti, koji su također ukazivali na ne baš dobro stanje samoga stadiona. Meni kao gradonačelniku i odgovornoj osobi, kad u jednom trenutku trebam potpisati i kazati da je nešto u redu, ne daj Bože nekakve situacije, vjerujte mi, nije jednostavna odluka, odnosno nije jednostavan potpis.

Kakav je Vaš osobni stav prema Poljudu, rušiti ili ne?

Ja sam bio danas vrlo jasan i kazao sam da poštujem stav struke. Struka je ovdje kazala da je riječ o novom stadionu na lokaciji Poljuda, rekonstrukcija Brodarice, dobivamo atletski stadion i izgradnja kampa u Stobreču.