Trener Strasbourga: 'Malo ih ovdje pobjeđuje, ali razočaran sam što nismo zabili više'

Gary O'Neil, trener Strasbourga, priznaje da se njegova momčad jako namučila pobijediti Rijeku na njihovom domaćem terenu (2-1) u četvrtak navečer, u prvoj utakmici osmine finala Konferencijske lige.

"Bila je to jako teška utakmica, odigrana u jednako teškoj atmosferi. Rijeka je bila vrlo agresivna, pokušavajući se fizički obračunati dugim loptama. Ponosan sam na svoje igrače. Samo sam razočaran što nismo zabili više golova u dobroj, otvorenoj utakmici. Pogodili smo prečku, dva gola su nam poništena zbog zaleđa... Ali to je dobra pobjeda. Malo momčadi ovdje pobjeđuje", rekao je O'Neil čije riječi prenosi L'Equipe.

Je li vas Rijeka iznenadila?

"Ne posebno, iako smo očekivali da će se više povlačiti i više napadati. Nisu, i zato nismo kontrolirali igru. Unatoč tome, i ponavljam, stvorili smo puno prilika. Vidjet ćemo što će se dogoditi u uzvratu, ali gostujuća pobjeda u Europi uvijek je velika pobjeda. Oduševljeni smo što smo izdržali taj fizički izazov. Mike (Penders) je također imao nekoliko izvrsnih obrana."

Kakav uzvrat očekujete na Meinauu sljedeći četvrtak?

"Bit će to drugačija utakmica sljedeći tjedan. Bit ćemo favoriti, ali Rijeka je vrlo dobra momčad. Njihovi mladi igrači dorasli su svakom izazovu koji su postavili iskusniji i jači igrači. Bili su fokusirani. Možda će nam nedostajati nekoliko ključnih igrača, iako su zamjene dale značajan doprinos. Bit ćemo spremni za uzvrat."

