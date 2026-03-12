Rijeka igra povijesnu utakmicu: Kvarner je ovo čekao skoro pola stoljeća

Konferencijska liga, osmina finala 0 Rijeka : 0 Strasbourg

RIJEKA:

STRASBOURG:

Rijeka igra prvu utakmicu osmine finala Konferencijske lige. Ponos Kvarnera je zadnji put u ožujku igrao europsku utakmicu 1980. godine.

Aktualni prvak Hrvatske nije uspio ući u Ligu prvaka, a propao mu je i pokušaj ulaska u Europsku ligu, a sada na Rujevici ugošćuje Strasbourg u nadi za pozitivnim rezultatom koji bi održao šansu za prolaz u četvrtfinale najslabijeg europskog natjecanja.

Rijeka je trenutačno treća momčad HNL-a, a Strasbourg zauzima osmo mjesto francuskog prvenstva. Francuzi su nakon ligaške faze KL-a bili prvi sa 16 bodova, a Rijeka je kroz doigravanje preko ciparske Omonije stigla do osmine finala.

