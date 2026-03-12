FREEMAIL
RUJEVICA GORI /

Rijeka igra povijesnu utakmicu: Kvarner je ovo čekao skoro pola stoljeća

Rijeka igra povijesnu utakmicu: Kvarner je ovo čekao skoro pola stoljeća
Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Tekstualni prijenos utakmice Rijeka - Strasbourg pratite UŽIVO na portalu Net.hr

12.3.2026.
17:04
Sportski.net
Goran Kovacic/PIXSELL
Konferencijska liga, osmina finala
12. 3. 2026.
18:45
0
Rijeka
 
:
0
Strasbourg
 

RIJEKA: 

STRASBOURG: 

Rijeka igra prvu utakmicu osmine finala Konferencijske lige. Ponos Kvarnera je zadnji put u ožujku igrao europsku utakmicu 1980. godine. 

Aktualni prvak Hrvatske nije uspio ući u Ligu prvaka, a propao mu je i pokušaj ulaska u Europsku ligu, a sada na Rujevici ugošćuje Strasbourg u nadi za pozitivnim rezultatom koji bi održao šansu za prolaz u četvrtfinale najslabijeg europskog natjecanja. 

Rijeka je trenutačno treća momčad HNL-a, a Strasbourg zauzima osmo mjesto francuskog prvenstva. Francuzi su nakon ligaške faze KL-a bili prvi sa 16 bodova, a Rijeka je kroz doigravanje preko ciparske Omonije stigla do osmine finala. 

POGLEDAJTE VIDEO: Rijeka želi još, evo što je Sanchez rekao uoči ključne utakmice

