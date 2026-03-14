Lidija Bačić čistila staklo tuš kabine odjevena samo u donje rublje: 'Čistoća je pola zdravlja'

Jedna od najpopularnijih hrvatskih pjevačica, Lidija Bačić Lille (40), poznata je po svojoj energiji na pozornici i snažnoj prisutnosti na društvenim mrežama, gdje redovito iznenađuje svoje obožavatelje. Njezina posljednja objava na Instagramu ponovno je dokazala da Lille zna kako privući pažnju, kombinirajući svakodnevne aktivnosti s provokativnim stilom koji je postao njezin zaštitni znak.

Pospremanje u Lille stilu

U kratkom videu objavljenom na svom profilu, Lidija je odlučila pokazati kako održava svoj dom čistim. No, umjesto uobičajene odjeće za čišćenje, pjevačica se ovog zadatka prihvatila odjevena samo u bijelo donje rublje. Klečeći na podu kupaonice, s gumenim rukavicama na rukama i spužvom, Lille marljivo čisti staklena vrata tuš kabine i pozira za kamere, dok u pozadini svira njezina pjesma 'Trezori'. Cijeli prizor popratila je jednostavnim, ali duhovitim opisom: "čistoća je pola zdravlja".

Ova objava u provokativnom izdanju izazvala je lavinu reakcija. Obožavatelji su pohrlili ostavljati komentare, a među njima su se istaknule brojne pohvale i duhovite opaske. Dok su jedni izražavali oduševljenje emotikonima vatre i srca, drugi su se našalili na račun situacije. "Da nije ugradila staklo ne bi se patila", poručio joj je jedan pratitelj, dok je drugi poetično reagirao: "Nestvarna ljepotica Lile kojoj nema ravne u svijetu, savršenstvo bez mane".

Od koncertne pozornice do blistave kupaonice

Ova zaigrana objava dolazi u vrijeme iznimno aktivnog razdoblja za pjevačicu. Početak 2026. godine za nju je bio ispunjen brojnim obavezama. Krajem veljače objavila je novi singl "Vučji osmijeh", a početkom ožujka održala je veliki koncert na proslavi dvjestote obljetnice Samoborskog fašnika. Nedavno je dala i intervju za Net.hr u kojemu je otkrila detalje o svom privatnom životu i budućim planovima. U kontekstu njezina ispunjenog rasporeda, video čišćenja može se promatrati kao duhoviti predah od profesionalnih obaveza. Upravo ta kombinacija profesionalnosti i provokativne opuštenosti ključ je njezine dugogodišnje popularnosti.