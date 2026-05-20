Zvijezde serije 'Moderna obitelj' ne mogu jedno bez drugog pa sada žive zajedno

Dugogodišnje snimanje serije "Moderna obitelj" iznjedrilo je brojna prijateljstva, a glumci Ariel Winter (28) i Nolan Gould (27), koji su u seriji utjelovili Alex i Lukea Dunphyja, otkrili su da je njihov odnos sada prerastao i obično prijateljstvo.

Kako je otkrila danas 28-godišnja Winter, ona i Gould sada su cimeri tako da se njihov zajednički život iz serije zapravo preslikao i na stvaran život.

"Smiješno je jer sada provodim više vremena ovdje u Los Angelesu i iznajmljujem kuću s Nolanom. Ljudi me pitaju o rebootu serije "Moderna obitelj", ali Nolan i ja smo sada pravi cimeri. Dakle, kao da imamo svoj vlastiti reboot serije "Moderna obitelj", ali samo nas dvoje živimo zajedno. Tako da ga viđam svaki dan", rekla je Winter za People.

Glumica, kojoj je uloga Alex Dunphy i dalje najpoznatije i najuspješnije glumačko ostvarenje, nedavno je prekinula ljubavnu vezu zbog koje je živjela u Nashvilleu pa se uselila kod kolege kojeg zbog zajedničkih godina na setu smatra i jednim od najbližih prijatelja.

Winter i Gould imali su 11 i 10 godina kad su se upoznali snimajući prvu sezonu popularnog sitcoma, a mnogi obožavatelji još se uvijek nadaju kako bi se poznata ekipa serije mogla ponovno okupiti i snimiti nastavak "Moderne obitelji".