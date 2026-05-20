Alina iz 'Života na vagi' podijelila fotografiju iz teretane: 'Radim od 8 do 22 sata'

Simpatična Ukrajinka s adresom u Poreču, koja je svojom upornošću i iskrenošću osvojila gledatelje RTL-ovog showa 'Život na vagi', danas slavi 29. rođendan. Tim povodom oglasila se na društvenim mrežama i osvrnula na sve što je dosad postigla, a njezina lista uspjeha mnoge je ostavila impresioniranima, piše RTL.hr.

Jedna od najinspirativnijih kandidatkinja osme sezone “Života na vagi” objavila je fotografiju nastalu nakon treninga u teretani te otkrila da joj je rođendan ove godine poprilično radan.

“Ove godine nisam stigla napraviti lijepu rođendansku sliku jer za rođendan radim od 8:00 do 22:15, tako da objavljujem najsvježiju sliku s treninga”, napisala je Alina uz objavu, koju prenosi RTL.hr.

Ovaj rođendan za nju ima posebno značenje jer ulazi u posljednju godinu svojih dvadesetih, pa je odlučila podvući crtu i prisjetiti se svega što je ostvarila do sada.

“Naučila sam nekoliko jezika na visokoj razini, proputovala pola Europe i samostalno se preselila u dvije države. Pronašla sam ljubav svog života i udala se, udomila puno kućnih ljubimaca, postala prva ženska pobjednica hrvatskog ‘Života na vagi’ te sudjelovala u bugarskoj verziji showa kao motivacijski govornik”, otkrila je.

Podsjetimo, Alina je tijekom sudjelovanja u showu prošla veliku fizičku i mentalnu transformaciju te je kao najbolja kandidatkinja među ženama stigla do finala. Njezin uspjeh odjeknuo je i izvan Hrvatske, pa je kasnije postala inspiracija kandidatima i u drugim državama, navodi RTL.hr. Osim televizijskog uspjeha, Alina iza sebe ima i impresivnu obrazovnu i poslovnu priču. Otvorila je vlastiti obrt, završila magisterij u Europskoj uniji te upisala doktorat, a uz to radi u dvije tvrtke i redovito trenira.

“Osim što sam magistra filologije, diplomirana prevoditeljica i nastavnica slavenskih jezika, sada sam još i osposobljena manikerka, programerka i instruktorica fitnesa – totalni ADHD”, našalila se.

Posebno je dirnula pratitelje iskrenim priznanjem da je, uz sve obveze, odlučila napraviti važan korak za svoje mentalno zdravlje i krenuti na terapiju.

“Zapravo, sasvim solidno. Nastavljamo dalje”, zaključila je Alina.