Njemačku napale otrovne gusjenice: 'Parkovi izgledaju kao mjesta zločina'

Vlasti diljem Njemačke bore se s agresivnom pojavom otrovnih gusjenica, koje mogu uzrokovati ozbiljne zdravstvene probleme. Zbog njih zatvaraju parkove i druge vanjske prostore, pa i u samom Berlinu, objavio je CNN čiji su reporteri posjetili Berlin i neposredno se uvjerili da priča nije bezazlena.

Gusjenice hrastovog moljca prekrivene su mikroskopskim, bodljikavim dlačicama koje sadrže toksin koji može uzrokovati osip, konjunktivitis i poteškoće s disanjem ako dođe u kontakt s ljudima. Otrovne dlačice lako se lome i vjetar ih može širiti na velike udaljenosti.

Foto: Ron Giling/Alamy/Profimedia

Stvorenja također formiraju bijela, svilenkasta gnijezda na zaraženim hrastovima, koja sadrže više otrovnih dlačica.

Pojava gusjenica posebno je ozbiljna u Berlinu, a okruzi Charlottenburg-Wilmersdorf, Spandau i Friedrichshain-Kreuzberg smatraju se žarištima.

Zbog toga neka od najpopularnijih zelenih površina u gradu sada izgledaju kao poprište mjesta zločina zbog razvučenih crveno-bijelih traka koje upozoravaju ljude da se ne približavaju.

U zapadnom okrugu Spandau, vlasti pozivaju ljude da izbjegavaju lokalni park površine 39 hektara poznat kao Wilhelm-von-Siemens-Park, kao i susjedne škole, vrtiće i ulice, prema službenom portalu državne i gradske uprave Berlina.

Foto: Ron Giling/Alamy/Profimedia

CNN je posjetio drugi najveći berlinski park, Jungfernheide, jedan od najteže pogođenih u gradskoj četvrti Charlottenburg-Wilmersdorf. Tamo su bili radnici odjeveni u zaštitnu opremu, uključujući maske za disanje. Držali su usisavače namijenjene za rukovanje s azbestom. Usisavali su gnijezda s grana na visini od oko 20 metara od tla.

Korištenje ovih usisavača osigurava da nijedna od otprilike 700.000 otrovnih mikrodlačica koje se nalaze na svakoj gusjenici ne pobjegne.

Gradski dužnosnik koji nadgleda radove rekao je za CNN da je 2000 stabala u parku zaraženo i da su ograđena. Priznao je da ne postoji način da se problem iskorijeni. Umjesto toga, cilj je ograničavanje štete, rekao je, a radnici se bave drvećem najbližim stazama koje koriste posjetitelji.

Foto: Ron Giling/Alamy/Profimedia

Dužnosnik je dodao da tim želi čistiti oko 20 stabala dnevno, ali razina zaraze uvelike varira. Rekao je da je tijekom vikenda jedna ekipa provela cijeli dan čisteći jedno stablo s 800 gnijezda.

Berlinske vlasti trenutačno savjetuju ljudima da temeljno operu odjeću nakon svakog posjeta parku te da zatvore prozore i vrata kad god je to moguće.

Druge značajne zaraze zabilježene su u Hamburgu i zapadnoj njemačkoj saveznoj državi Sjeverna Rajna-Vestfalija, prema EPS-Radaru, web stranici i digitalnoj karti koja prati izbijanja zaraze.

Iako je ovaj kukac dugo prisutan u Njemačkoj, njegova sve veća rasprostranjenost posljedica je klimatskih promjena i povezana je s gubitkom bioraznolikosti, navodi se na web stranici EPS-Radar.

Foto: Ron Giling/Alamy/Profimedia

Foto: Ron Giling/Alamy/Profimedia

Osim svrbeža i poteškoća s disanjem, kontakt s dlačicama gusjenica može uzrokovati i osip ili koprivnjaču, a u težim slučajevima i alergijsku reakciju, uključujući anafilaktički šok.