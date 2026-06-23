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IZVANREDNO STANJE /

Mostar je otrovan! U zraku su opasne čestice, vojska odbila gasiti požar iz zraka

Mostar je otrovan! U zraku su opasne čestice, vojska odbila gasiti požar iz zraka
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Foto: Denis Kapetanovic/PIXSELL

Prema IQ Airu, mjerna stanica na kampusu Sveučilišta u Mostaru u središtu grada zabilježila je indeks onečišćenja zraka od 210, što se prema američkoj ljestvici svrstava u kategoriju vrlo nezdravog zraka

23.6.2026.
10:14
danas.hrHina
Denis Kapetanovic/PIXSELL
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Mostar se suočio s visokom razinom onečišćenja zraka zbog požara na odlagalištu otpada koji je aktivan od jučer, pokazuju podaci međunarodnog servisa IQAir i Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH. 

Prema IQ Airu, mjerna stanica na kampusu Sveučilišta u Mostaru u središtu grada zabilježila je indeks onečišćenja zraka od 210, što se prema američkoj ljestvici svrstava u kategoriju vrlo nezdravog zraka.

Glavni onečišćivač su sitne lebdeće čestice PM2.5. Riječ je o mikroskopskim česticama prašine, dima, čađe, pepela i drugih tvari koje ljudi udišu. Opasne su jer mogu prodrijeti duboko u pluća, a dio ih može prijeći i u krvotok. 

Izrazito lošu kvalitetu zraka u Mostaru potvrđuju i podaci Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH. 

Izvanredno stanje u Mostaru

Zbog takvih vrijednosti boravak na otvorenom je rizičan i za zdrave osobe, osobito pri duljem izlaganju ili fizičkoj aktivnosti. Najugroženiji su djeca, stariji, trudnice te srčani i plućni bolesnici. 

Grad Mostar proglasio je izvanredno stanje i izdao upozorenje građanima, posebno stanovnicima naselja uz deponiju. Upozoreno je na moguću pojavu pojačanih simptoma i pogoršanje bolesti kod osoba koje imaju bolesti srca i dišnih organa, poput astme, ali i na negativan utjecaj onečišćenja na ostale građane, osobito pri duljem boravku na otvorenom. 

Požar od jučer gori na odlagalištu otpada, diže se gust dim i neugodan miris. Vatrogasci ga ne uspijevaju ugasiti jer je zahvatio duboke slojeve na odlagalištu otpada.  

Oružane snage BiH odbile gasiti požar iz zraka

Operativni centar civilne zaštite Hercegovačko-neretvanske županije objavio je detalje intervencije na deponiji Uborak. Kako su naveli, u ponedjeljak, 22. lipnja u u 09:15 sati prijavljen je požar na deponiji, piše Bljesak.info.

"Odmah po dojavi na teren je izašlo 15 vatrogasaca sa sedam vatrogasnih vozila. Svi radnici su evakuirani i nisu prijavljeni slučajevi ozljeđivanja. Na teren su izašli i pripadnici MUP-a i Hitne medicinske pomoći. Također su, od početka, uključeni i pripadnici Oružanih snaga BiH s pješaštvom i cisternama", stoji u izvještaju Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanske županije.

Naglasili su kako je pomoć u gašenju iz zraka pružio i Air Tractor s 13 izbačaja vode u vremenu od 10:45 do 16:00 sati.

"Tijekom dana, na terenu je požar gasilo 30-tak vatrogasaca s 12 vozila. U ispomoć su došli i vatrogasci iz Čapljine. U 12:46 sati Upućen je zahtjev prema Oružanim snagama Bosne i Hercegovine za pomoć u gašenju požara iz zraka, koji nije realiziran", objavljeno je u izvještaju Operativnog centra civilne zaštite HNŽ.

Pojašnjenje iz Oružanih snaga BiH

Iz Civilne zaštite objavili su i pojašnjenje koje im je stiglo iz Oružanih snaga BiH, prenosi Bljesak.info.

"Procijenjeni su značajni rizici za sigurnost posade i letjelice, uključujući mogućnost izloženosti otrovnim plinovima nastalim sagorijevanjem otpada, potencijalnu opasnost od prisustva neeksplodiranih ubojnih sredstava (NUS), kao i izrazito otežane uvjete za upravljanje i manevar helikoptera zbog guste koncentracije dima i smanjene vidljivosti u području deponije", istaknuto je u izvještaju Operativnog centra civilne zaštite HNŽ.

Podsjetili su kako je u 14:00 sati, na zajedničkoj sjednici Stožera civilne zaštite Grada Mostara i Županijskog Stožera HNŽ donesena Odluka o Proglašenju tehničko-tehnološke nesreće, izazvane požarom u poduzeću JP Deponija.

"Nadležne Službe Civilne zaštite, Vatrogasne postrojbe, Hitna pomoć, Air Traktori, Oružane snage BiH i ostale Službe zaštite i spašavanja poduzimaju sve potrebne mjere na lokalizaciji i sanaciji posljedice požara", objavljeno je u izvještaju Operativnog centra civilne zaštite HNŽ.

Ponovili su i preporuke za stanovnike: "Izbjegavanje boravka na otvorenom, zatvaranje objekata, zaštita ranjivih skupina i zabrana korištenja otvorenih voda."

MostarPožarOnecisceni ZrakOdlagalište Otpada
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