Emotivna poruka vatrogasaca iz Mostara: 'Svaka pružena ruka, svaka boca vode...'

Nakon iznimno zahtjevnog i iscrpljujućeg dana, situacija na požarištu na Uborku postupno se smiruje, objavili su mostarski vatrogasci.

Iz Profesionalne vatrogasne postrojbe (PVP) Mostar istaknuli su kako, unatoč vrlo teškim i opasnim uvjetima na terenu, nije bilo ozlijeđenih.

"Prije svega zahvaljujemo dragom Bogu što je sačuvao sve ljude i što, unatoč izuzetno teškim i opasnim uvjetima, nije bilo povrijeđenih ni vatrogasaca ni građana", poručili su iz PVP-a Mostar.

Vatrogasci su zahvalili svima koji su sudjelovali u gašenju požara i pružili pomoć tijekom intervencije. Posebno su istaknuli kolege iz PVP-a Čapljina, pripadnike Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, pilote Air Tractora koji su iz zraka dali velik doprinos u gašenju, Crveni križ, djelatnike Hitne pomoći, mještane koji su donosili vodu, hranu i osvježenje te radnike deponije.

"Svaka pružena ruka, svaka boca vode, svaki sat proveden na požarištu i svaki let iznad požara bili su od neprocjenjive važnosti", poručili su mostarski vatrogasci.

Požar se proširio s deponije na objekte

Podsjetimo, požar je izbio u ponedjeljak ujutro na mostarskoj deponiji Uborak. Uz vatrogasce, u gašenje su bili uključeni pripadnici Oružanih snaga Bosne i Hercegovine te protupožarni zrakoplovi Air Tractor.

Vatra se s deponije proširila i na zgrade javnog poduzeća, zbog čega je intervencija bila dodatno otežana.

Zbog gustog dima i onečišćenog zraka Grad Mostar izdao je upozorenje građanima, posebno stanovnicima naselja u blizini deponije, da budu oprezni i prate preporuke nadležnih službi.

Na zajedničkoj sjednici Stožera civilne zaštite proglašeno je izvanredno stanje.