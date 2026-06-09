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KRALJEVI UŽASA /

Ovo je 30 najopasnijih stvorenja na planetu: Imaju najpodmuklije taktike ubijanja

Ovo je 30 najopasnijih stvorenja na planetu: Imaju najpodmuklije taktike ubijanja
Foto: Shutterstock
Svijet divljih životinja neprestano nas podsjeća na tanku granicu između života i smrti. Od mikroskopskih patogena do kolosalnih sisavaca, svako stvorenje razvilo je jedinstvene mehanizme za preživljavanje. Razumijevanje ovih taktika ne samo da produbljuje naše poštovanje prema prirodi, već nas i upozorava da opasnost često dolazi u oblicima koje najmanje očekujemo.
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Kada pomislimo na najopasnije životinje, um nam obično ispune slike lavova, morskih pasa i medvjeda. No, stvarnost je daleko složenija i često iznenađujuća.

Fizička snaga i veličina nisu uvijek presudni faktori koji neko stvorenje čine smrtonosnim. Zapravo, neka od najmanjih bića na planetu, nevidljiva golim okom ili jedva primjetna, predstavljaju najveću prijetnju ljudskom životu, šireći bolesti koje svake godine odnose stotine tisuća života, piše Live Science.

S druge strane, priroda je stvorila i majstore obmane, stvorenja s bizarnim obrambenim mehanizmima koji prkose logici, od pucanja krvi iz očiju do korištenja vlastitih rebara kao otrovnih šiljaka.

U galeriji zakoračite u svijet najsmrtonosnijih životinja i otkrijte njihove podmukle i genijalne taktike, od sićušnih prijenosnika bolesti do divova koji vladaju svojim staništima.

9.6.2026.
20:09
Antonela Ištvan
Shutterstock
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