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Nestanak bebe u Njemačkoj: U potragu za tromjesečnim dječakom uključeni psi i helikopter

Nestanak bebe u Njemačkoj: U potragu za tromjesečnim dječakom uključeni psi i helikopter
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Foto: Mikhail Trubitsin/Alamy/Profimedia/Ilustracija

Uz policiju, na terenu su psi tragači, ekipe Crvenog križa i vatrogasci, a područje se pretražuje i iz zraka uz pomoć helikoptera i dronova

19.6.2026.
10:32
Jaga Komazec
Mikhail Trubitsin/Alamy/Profimedia/Ilustracija
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Njemačka policija traga za tromjesečnom bebom koja je nestala u Renningenu, gradu u saveznoj pokrajini Baden-Württemberg. U potragu su uključene brojne službe, a na terenu se koriste psi tragači, dronovi i policijski helikopter, prenosi Bild.

Nestanak je potvrdila policija u Ludwigsburgu, koja je objavila da potraga traje od četvrtka u 23:30 sati. Zasad, kako navode, nema konkretnih tragova koji bi upućivali na to gdje se dijete nalazi.

Policija nije objavila gdje je beba navodno nestala, niti je iznosila detalje o okolnostima nestanka. "Trenutačno nema konkretnih tragova o tome gdje bi se tromjesečni dječak mogao nalaziti", navodi glasnogovrnik policije.

Nekoliko sati prije nego što je javnost doznala za potragu, područje oko parkirališta ispred Rewea u Renningenu bilo je zatvoreno. Upravo ondje organizirane su ekipe koje sudjeluju u potrazi i koordinira se daljnji rad službi na terenu.

U akciji sudjeluje velik broj pripadnika hitnih i spasilačkih službi. Uz policiju, na terenu su psi tragači, ekipe Crvenog križa i vatrogasci, a područje se pretražuje i iz zraka uz pomoć helikoptera i dronova.

Da je potraga u tijeku potvrdila je i Stefanie Ruben iz državnog odvjetništva u Stuttgartu, no ni ona nije iznosila dodatne pojedinosti.

Policija ističe da se provjeravaju sve mogućnosti te da potraga za tromjesečnim dječakom i dalje traje.

NjemačkaNestalo DijeteNestanakPotraga
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