NE ZNAJU GDJE JE /

Policija otkrila detalje nakon otkrića Olivere u zamrzivaču: Bivši dečko došao kod nje po novac

Policija otkrila detalje nakon otkrića Olivere u zamrzivaču: Bivši dečko došao kod nje po novac
Foto: Shutterstock/Ilustracija

Istražitelji su tijekom obdukcije u četvrtak otkrili brojne ozljede na njezinom tijelu, ali nisu uspjeli utvrditi definitivan uzrok smrti

Tajana Gvardiol
Nakon što je u nedjelju njemačka policija pronašla tijelo mlade žene (28) u zamrzivaču u stanu u Bielefeldu, trebala su proći četiri dana kako bi mogli napraviti obdukciju. Naime, morali su čekati da se tijelo odmrzne. Međutim, i nakon obdukcije ostaje misterij kako je Olivera G. preminula, piše Fenix

Istražitelji su tijekom obdukcije u četvrtak otkrili brojne ozljede na njezinom tijelu, ali nisu uspjeli utvrditi definitivan uzrok smrti. Potrebna su daljnja ispitivanja jer postoji mogućnost da su neke ozljede nastale zbog stavljanja tijela u zamrzivač. 

Tijelo je, podsjetimo, pronašao žrtvin brat u stanu u kojem su zajedno živjeli. Tjedan dana nije znao gdje mu je sestra. Policija je ispitivala brata, ali još uvijek nije potvrđena sumnja da ima veze sa zločinom. Istražitelji su rekonstruirali posljednje dane života Olivere, provjeravali njezine kontakte, ispitivali prijatelje i poznanike. 

Nije poznato gdje je bivši dečko

Pod istragom je i bivši dečko preminule žene. Još u siječnju, tražila je posao kod njega. Navodno ima kriminalni dosje i nedavno je odslužio zatvorsku kaznu. Susjeda je rekla da je bivši dečko još uvijek bio u kući na Veliki petak - iako tamo već dugo nije živio. Pozvonio je na njezina vrata, tražio novac i djelovao nervozno.

Zašto je bio tamo još uvijek nije jasno, navode njemački mediji. Policija ne zna gdje je.

"Iz taktičkih razloga, trenutačno se ne objavljuju nikakvi specifični rezultati obdukcije i detalji o pojedinačnim ozljedama", izjavila je policija.

Njemačka PolicijaTijeloZamrzivačženaTijelo U Zamrzivaču
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
