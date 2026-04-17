Policija otkrila detalje nakon otkrića Olivere u zamrzivaču: Bivši dečko došao kod nje po novac

Nakon što je u nedjelju njemačka policija pronašla tijelo mlade žene (28) u zamrzivaču u stanu u Bielefeldu, trebala su proći četiri dana kako bi mogli napraviti obdukciju. Naime, morali su čekati da se tijelo odmrzne. Međutim, i nakon obdukcije ostaje misterij kako je Olivera G. preminula, piše Fenix.

Istražitelji su tijekom obdukcije u četvrtak otkrili brojne ozljede na njezinom tijelu, ali nisu uspjeli utvrditi definitivan uzrok smrti. Potrebna su daljnja ispitivanja jer postoji mogućnost da su neke ozljede nastale zbog stavljanja tijela u zamrzivač.

Tijelo je, podsjetimo, pronašao žrtvin brat u stanu u kojem su zajedno živjeli. Tjedan dana nije znao gdje mu je sestra. Policija je ispitivala brata, ali još uvijek nije potvrđena sumnja da ima veze sa zločinom. Istražitelji su rekonstruirali posljednje dane života Olivere, provjeravali njezine kontakte, ispitivali prijatelje i poznanike.

Nije poznato gdje je bivši dečko

Pod istragom je i bivši dečko preminule žene. Još u siječnju, tražila je posao kod njega. Navodno ima kriminalni dosje i nedavno je odslužio zatvorsku kaznu. Susjeda je rekla da je bivši dečko još uvijek bio u kući na Veliki petak - iako tamo već dugo nije živio. Pozvonio je na njezina vrata, tražio novac i djelovao nervozno.

Zašto je bio tamo još uvijek nije jasno, navode njemački mediji. Policija ne zna gdje je.

"Iz taktičkih razloga, trenutačno se ne objavljuju nikakvi specifični rezultati obdukcije i detalji o pojedinačnim ozljedama", izjavila je policija.

