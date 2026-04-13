Šok u obiteljskom stanu: Muškarac otvorio zamrzivač i u njemu našao svoju mrtvu sestru

Stravičan slučaj šokirao je njemački Bielefeld, a policija pokušava rasvijetlili detalje nakon što je muškarac u kućnoj škrinji zamrzivača pronašao tijelo svoje 28-godišnje sestre.

Odmah je nazvao policiju, a slučaj je preuzeo kriminalistički odjel.

Pokrenuta je istraga zbog sumnje na ubojstvo, prenosi Fenix magazin. Policija nije objavila okolnosti smrti ni moguće motive kako ne bi ugrozila tijek istrage, no glasnogovornica je potvrdila da su dojavu dobili u nedjelju malo prije 22 sata. Muškarac je kazao da je u stanu otkrio tijelo svoje sestre.

Nesretna žena navodno je živjela u tom stanu zajedno s bratom.

Obdukcija je zakazana za utorak, no forenzički postupak bit će mogu tek kad se tijelo odledi.

Više detalja bit će poznato naknadno.

