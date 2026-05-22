Dugo ih nismo vidjeli: Tatjana i Vlaho podijelili fotografiju, fanovi odmah uočili veliku promjenu

Bivša manekenka i uspješna poduzetnica Tatjana Dragović ponovno je oduševila svoje pratitelje na Instagramu, podijelivši intiman trenutak s dugogodišnjim partnerom, glazbenikom Vlahom Arbulićem. Fotografija, nastala tijekom onoga što je nazvala "večernjim spojem", pruža rijedak uvid u glamurozan svijet visoke mode, a zaljubljeni par svojim je nepogrešivim stilom i očitim skladom zaradio brojne komplimente.

Večer u znaku visoke mode i romantike

Na fotografiji, snimljenoj u čarobnoj atmosferi zlatnog sata, Tatjana i Vlaho poziraju na besprijekorno uređenom travnjaku, dok se u pozadini nazire raskošna vila mediteranske arhitekture i drugi gosti koji uživaju u druženju. Vlaho Arbulić, čija je nova, duža frizura već postala predmet medijskih napisa, odabrao je odvažnu, ali elegantnu modnu kombinaciju - svijetli sako dvostrukog kopčanja koji je nosio bez košulje, ističući tako opušten, ali profinjen stil. Tatjana je, s druge strane, izgledala zanosno u pripijenoj crnoj haljini od čipke, klasičnom komadu koji odiše senzualnošću, a cjelokupni dojam zaokružila je elegantnom crnom torbicom i čašom ružičastog pića u ruci.

U opisu objave kratko je napisala: "Spoj s Dolce & Gabbana i Mytheresa.com", čime je otkrila da par prisustvuje ekskluzivnom događanju koje su organizirali slavna talijanska modna kuća i vodeći online trgovac luksuznom robom. Takvi su događaji poznati po svojoj ekskluzivnosti i pomno biranom popisu gostiju, a često se održavaju na najljepšim lokacijama uz obalu Mediterana, slaveći talijanski koncept "la dolce vita" ili slatkog života.

Prisustvo Tatjane, osnivačice popularnog beauty concept storea The Lab, i Vlaha na ovakvoj večeri još je jedna potvrda njihovog statusa u svijetu mode i lifestylea, gdje se savršeno snalaze kao gosti najprestižnijih svjetskih brendova.

Zaljubljeni par ne prestaje oduševljavati

Objava je očekivano izazvala lavinu pozitivnih reakcija. Pratitelji su u komentarima izražavali divljenje, ostavljajući poruke poput "Prekrasni", "Predivni" i "Lijep par". Njihova zajednička pojavljivanja redovito privlače veliku pažnju javnosti, a sklad koji pokazuju, kako u modnim odabirima tako i u privatnom životu, često je tema pohvala.

