Legenda hrvatskog MMA-a poslala zagonetnu poruku: 'Ovo je najbolji način da završim karijeru'

Ljubitelje borilačkog sporta očekuje pravi spektakl. Hrvatski borac Ivica Trušček napast će pojas velter kategorije koji trenutačno drži Poljak Kamil Kraska.

Organizatori ističu kako je riječ o meču koji obećava puno uzbuđenja jer je Trušček poznat po nepredvidivom i agresivnom stilu, dok je Kraska već pokazao da naslov ne namjerava lako prepustiti. Mi smo razgovarali upravo s našom legendom koja se sprema za put u Beograd na FNC 31 gdje će pokušati doći do najvećeg uspjeha u svojoj sportskoj karijeri.

FNC 31 gledajte 30. svibnja na platformi Voyo!

Kako gledaš na meč s Kraskom?

Ovo mi je drugi najteži meč u životu! Nakon Islama ovo je drugi najbolji borac s kojim ću biti zatvoren u kavezu. Ma da, vjerojatno će mi ovo biti i teži meč jer je Kraska sada gotov borac, a Islam je bio na početku. Kvalitetniji je sada nego što je Islam bio kada se borio sa mnom. Zreliji je, on je gotov borac.

Koje su njegove mane?

Mislim da je pokazao u zadnjem meču da je ratnik i pravi borac koji nikada ne odustaje. Čak i kada mu je bilo teško, uspio je ne odustati nego i pobijediti. Dobio je gadne batine od Brazilca, a borbe koje je imao do tada je lagano rješavao. On nema puno rupa u svojim borbama, možda bih istaknuo te direkte koje prima i za koje se nadam da će i meni prolaziti. Ja to radim dobro, a on ih je puno primio zadnji put.

Kakva je atmosfera u ATT-u uoči puta u Beograd?

Imamo Stošića, Pisarića i Sep je kod nas. Svi smo optimistični i svi mislimo da su favoriti. Moj tim misli da sam i ja favorit i vjeruju u moju pobjedu. Sve je pozitivno, nema nekog velikog pritiska, ne osjećamo se kao da idemo na klanje, bar ja. Ostali i manje jer su na papiru favoriti.

Što Beograd čini najboljim eventom?

Event je rasprodan u par dana. Publika je uživljenija, vatrenija i srčanija. To nisam nigdje vidio, ni u jednom gradu. Ne dopuštam si da publika utječe na mene i na moje raspoloženje ili motiv za borbu. Volio bih da me podrže, to bi mi bio dodatan vjetar u leđa koji mi u ovom meču s ovim protivnikom svakako treba.

Što nakon subote, 30. svibnja?

Ovo je šlag na tortu! Ja sam se htio boriti u Beogradu i tražio sam taj meč tj. Kraskinog Brazilca, a ispalo je još bolje. Imam priliku doći do pojasa. A što ćemo poslije toga meča? Ne znam. Izgubio ili pobijedio, teško mi je zamisliti da se više ne borim. S druge strane, teško mi je zamisliti i bolji kraj od toga da postanem FNC prvak. Zaključno, nemam pojma što ću nakon Beograda.