FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
DINAMOV FENOMEN /

Stojković pokupio nagradu za najboljeg mladog igrača pa poručio: 'Bilo je neopisivo'

Veznjak Dinama Luka Stojković za Net.hr nakon sjajne sezone

26.5.2026.
16:33
Sportski.net
VOYO logo
VOYO logo

Luka Stojković, Dinamov motor u veznom redu, odradio je fenomenalnu sezonu. U godini u kojoj je stigao na korak do poziva među Vatrene za nadolazeće Svjetsko prvenstvo Stojković je postigao 13 pogodaka i 12 asistencija što mu je donijelo titulu najboljeg mladog igrača u SHNL-u.

Naš Dominik Franculić bio je na dodjeli nagrada gdje je razgovarao sa Stojkovićem, a evo što mu je mladi veznjak rekao.

Luka, čestitke na svim nagradama što momčadskim, što individualnim. Kakva je bila proslava?

"Proslava je bila stvarno odlična. Sa našim navijačima na stadionu zadnji put stvarno nešto neopisivo".

Za tebe je bila iznimno turbulentna sezona i prošla i ova. Kakav je osjećaj odgovoriti na sve te kritike i pritiske?

"Najbitnije da sam ja sam sebi dokazao ono što sam htio. Bilo je jako teško stvarno i sretan sam što je ovako završilo."

Kakvi su planovi za sljedeću sezonu? Ljeto baš neće biti dugačko, pripreme kreću jako brzo jer Europa dolazi već u sedmom mjesecu.

"Naravno, bit će kratak, ali dobar odmor. Sada se okrećemo sljedećoj sezoni i ćemo je odraditi još bolje"

U Europskoj ligi s isto pružao dobre nastupe. Pretpostavljam da svi nadaju da će biti Liga prvaka ove sezone?

"Naravno, svi se nadamo i želimo to."

Za kraj - Najdraži pogodak ove sezone?

"Najdraži pogodak možda. Ili Osijek doma ili prvi pogodak na opus Areni U finalu Kupa"

DinamoLuka Stojković
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike