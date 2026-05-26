Stojković pokupio nagradu za najboljeg mladog igrača pa poručio: 'Bilo je neopisivo'

Luka Stojković, Dinamov motor u veznom redu, odradio je fenomenalnu sezonu. U godini u kojoj je stigao na korak do poziva među Vatrene za nadolazeće Svjetsko prvenstvo Stojković je postigao 13 pogodaka i 12 asistencija što mu je donijelo titulu najboljeg mladog igrača u SHNL-u.

Naš Dominik Franculić bio je na dodjeli nagrada gdje je razgovarao sa Stojkovićem, a evo što mu je mladi veznjak rekao.

Luka, čestitke na svim nagradama što momčadskim, što individualnim. Kakva je bila proslava?

"Proslava je bila stvarno odlična. Sa našim navijačima na stadionu zadnji put stvarno nešto neopisivo".

Za tebe je bila iznimno turbulentna sezona i prošla i ova. Kakav je osjećaj odgovoriti na sve te kritike i pritiske?

"Najbitnije da sam ja sam sebi dokazao ono što sam htio. Bilo je jako teško stvarno i sretan sam što je ovako završilo."

Kakvi su planovi za sljedeću sezonu? Ljeto baš neće biti dugačko, pripreme kreću jako brzo jer Europa dolazi već u sedmom mjesecu.

"Naravno, bit će kratak, ali dobar odmor. Sada se okrećemo sljedećoj sezoni i ćemo je odraditi još bolje"

U Europskoj ligi s isto pružao dobre nastupe. Pretpostavljam da svi nadaju da će biti Liga prvaka ove sezone?

"Naravno, svi se nadamo i želimo to."

Za kraj - Najdraži pogodak ove sezone?

"Najdraži pogodak možda. Ili Osijek doma ili prvi pogodak na opus Areni U finalu Kupa"