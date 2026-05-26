Trener Carević sažeo sezonu pa najavio: 'Treba mi ovakav igrač, a ovaj nam je klub uzor'

Mario Carević sezonu je s Goricom završio na sedmom mjestu, dva mjesta više nego prošle sezone. Bila je to uspješnija i mirnija sezona, igrao se u Velikoj Gorici dopadljivi nogomet, a često je izostajala realizacija.

"Mi treneri, uvijek tražimo nešto više i nekako imam osjećaj da smo ove sezone stvarno mogli ugrabiti i bolju poziciju. S obzirom na ukupni dojam, na izvedbe, na pregršt šansi koje smo kreirali, nažalost smo i promašivali", počeo je trener Carević naš razgovor na svečanoj dodjeli nagrada SHNL-a.

"Sve u svemu, jako pozitivna sezona napravili smo pomak jer smo prošle godine bili deveti i sad smo sedmi. Igrali smo polufinale Kupa, isto velika stvar. S obzirom na to da je nama na kraju prošle sezone otišlo 24 25 igrača, mi smo dovodili sve novo. Iskreno sam se iznenadio da smo u rekordnom vremenu ulovili dobru formu, da smo pretežno igrali stvarno dobar nogomet, iako je bilo i oscilacija. Bilo je momenata i serija utakmica u kojima nisam bio ponosan kako izgledamo, ali to je ova prva selekcija i razumljivo je da je bilo tako, ali kad podvučemo crtu, bila je zadovoljavajuća sezona", kazao je Mario Carević.

Igrali ste nogomet koji gledatelji vole, ali je realizacija često bila problem. Kako to riješiti?

"Statistički nakon Dinama smo kreirali najviše šansi, ali smo najviše promašivali i najviše penala promašili. Imali smo taj peh i u situacijama kad bi imali priliku uloviti priključak za više pozicije, mi to ne bi napravili. Sve se u nogometu događa s razlikom. Ako naučimo na tim greškama nešto iz ove sezone i prenesemo to u sljedeću sezonu, napravimo dobru selekciju.

Ako ćemo govoriti o realizaciji, možda je potreban i jedan individualac u smislu killera, jer mi smo u potrazi, naravno, za takvim igračem. Vidjet ćemo što tržište nudi, što ćemo uspjeti dovesti. Dosta nam igrača i odlazi bitnih kao Pršir, naš kapetan, da sad ne nabrajam. Puno je lakši posao pred nama nego prošle sezone kada je otišlo 25 igrača", kazao je Carević.

'Nedostaje nam profil igrača tipa Puljić'

Upravo prošle godine u ovo doba trener Carević se žalio na taj egzodus i da mora dovesti cijelu novu ekipu, sada bi situacija trebala biti bolja.

"Bolja je situacija, nama kičma momčadi ostaje. Većina igrača i dalje ima ugovore što je dobro. Nažalost ili na sreću, došle su konkretne ponude za neke naše najbolje igrače. Meni je kao treneru drago kad dođe ponuda, kao što smo prodali Čuića. Mislim da je to jedan prirodni slijed i da po tome možemo biti prepoznatljivi, da dajemo šansu i mlađim igračima koji se u konačnici mogu ostvariti taj transfer u inozemstvo. S jedne strane mi je drago, a s druge bih volio da mi ostanu jer su mi važni".

Koliko Gorici nedostaje da postane Varaždin i da se bori za Europu?

"Vidite, Varaždin je peta godina selekcije istih ljudi, istog trenera, stalno je nekakva nadogradnja. Imaju mir, mala su grupa ljudi koja odlučuje. Za takve stvari treba vremena. Mislim da smo mi na dobrom putu, imamo perspektivu i dobar temelj. Ovo je naša prva sezona selekcije. U svakoj polusezoni, a pogotovo na kraju sezone se podvlači crta. Neke moraju otići, neki novi će doći.

Zanimljivo je vidjeti kako su neki dovedeni kao pojačanja pa to nisu bili, a neki drugi su se izborili iako nismo očekivali. Interesantno je raditi usporedbe s početkom sezone i kad napraviš evaluaciju vidiš koliko trener i klub mogu pogriješiti i što možemo napraviti bolje. Mene to sve zabavlja, uživam i vidjet ćemo što ćemo napraviti. Većina ekipe ostaje i s jednim profilom igrača kao što je Puljić uz Ercega koji ostaje, bili bismo puno više plasirani s obzirom na broj šansi", zaključio je trener Carević.