KONAČNO /

Pogledajte pogodak koji je donio slavlje Slavenu nakon više od dva mjeseca

Zanimljivo, domaćin je ovom pobjedom produžio sjajan niz rezultata protiv Gorice na stadionu Kušek Apaš

10.5.2026.
23:21
Hina
U posljednjem susretu 34. kola hrvatskog nogometnog prvenstva Slaven Belupo je u Koprivnici pobijedio Goricu sa 1-0.

Prva je to pobjeda koprivničkog sastava u posljednjih deset kola. Pogodak odluke zabio je Filip Krušelj u 70. minuti. Velike zasluge za gol domaćina ima i Dominik Kovačić koji je prošao po lijevoj strani, a potom sjajnom povratnom loptom uposlio Krušelja koji je naletio i lijevom nogom matirao Davora Matijaša za 1-0.

Belupo je mogao do prednosti i u prvom poluvremenu, no udarac Marka Leškovića u 35. minuti je završio u okviru gola.

Zanimljivo, domaćin je ovom pobjedom produžio sjajan niz rezultata protiv Gorice na stadionu Kušek Apaš. U posljednjih 10 susreta na ovom stadionu Belupo je protiv Gorice upisao osam pobjeda i dva remija. Gorica je posljednju pobjedu u Podravini zabilježila u studenom 2021. ili prije četiri i pol godine.

Slaven BelupoHnk GoricaHnl
