KIKS

Bizarna situacija pred El Clasico! Navijači Barcelone napali autobus svoje ekipe

Foto: Paco Largo/Agencia LOF/imago sportfotodienst/Profimedia

10.5.2026.
21:59
Sportski.net
Paco Largo/Agencia LOF/imago sportfotodienst/Profimedia
Navijačima Barcelone dogodio se nesvakidašnji kiks uoči velikog derbija, El Clasica protiv Reala. Navijači katalonskog kluba gađali su kamenjem autobus svoje ekipe.

Naime, navijači Barcelone na ulicama su iščekivali El Clasico i dolazak igrača obje momčadi. Radikalniji navijači Barcelone su, kako piše Marca, bili spremni kamenjem zasuti autobus Reala u čemu su i uspjeli, ali prije toga su kamenovali vlastiti autobus. 

 

 

Od gustog dima nisu dobro vidjeli i gađali su prvi autobus koji su vidjeli, ali bio je to autobus momčadi za koju navijaju. Nakon toga su uspješno napali i autobus Reala, svoju glavnu metu i razbili su jedno staklo. 

 

 

Sve je podsjetilo na nedavna prepucavanja na relaciji Barcelona - Atletico u Ligi prvaka kada su također navijači obje momčadi napadali autobuse suparničkog tima.

BarcelonaReal MadridEl Clasico
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
