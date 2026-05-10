Bizarna situacija pred El Clasico! Navijači Barcelone napali autobus svoje ekipe

Navijačima Barcelone dogodio se nesvakidašnji kiks uoči velikog derbija, El Clasica protiv Reala. Navijači katalonskog kluba gađali su kamenjem autobus svoje ekipe.

Naime, navijači Barcelone na ulicama su iščekivali El Clasico i dolazak igrača obje momčadi. Radikalniji navijači Barcelone su, kako piše Marca, bili spremni kamenjem zasuti autobus Reala u čemu su i uspjeli, ali prije toga su kamenovali vlastiti autobus.

😮 Los aficionados culés apedrean el bus de Barça por equivocación... ¡pensando que llegaba el Real Madrid! — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 10, 2026

Od gustog dima nisu dobro vidjeli i gađali su prvi autobus koji su vidjeli, ali bio je to autobus momčadi za koju navijaju. Nakon toga su uspješno napali i autobus Reala, svoju glavnu metu i razbili su jedno staklo.

Video from inside Real Madrid's bus showing Barcelona fans throwing things at it — Kay | Snapchat & IG Ads (@KayRMFC) May 10, 2026

Sve je podsjetilo na nedavna prepucavanja na relaciji Barcelona - Atletico u Ligi prvaka kada su također navijači obje momčadi napadali autobuse suparničkog tima.

