Camp Nou je spreman za proslavu titule protiv najvećeg rivala: El Clasico s posebnom notom

35. kolo La lige 0 Barcelona : 0 Real Madrid

Predviđeni sastavi:

Barcelona: García – García, Cubarsí, Martín, Cancelo – Gavi, Pedri – Rashford, Olmo, López – Lewandowski

Real: Courtois – Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, García – Pitarch, Camavinga, Bellingham – Vinícius, García, Díaz

Uživo

- Utakmica počinje u 21 sat.

Najava

El Clasico - jedan od najvećih derbija u svijetu nogometa koji se uvijek čeka s nestrpljenjem. Očekuje nas posljednji ove sezone, a ovaj bi mogao riješiti i pitanje prvaka.

Iako je Barcelona već neko vrijeme izvjesni prvak, matematički još to nisu potvrdili, a imaju to priliku napraviti upravo protiv svojeg najvećeg rivala. Dovoljan im je bod u današnjoj utakmici da sve bude gotovo. Ne treba niti napominjati da Barca u puno boljem ozračju dočekuje ovaj susret. Oni su maksimalno koncentrirani na osvajanje titule dok Real ima svoje probleme.

Madridski klub u pravom je kaosu, igrači nasrću jedni na druge, a Alvaro Arbeloa ne razgovara s pola ekipe i svi čekaju ljeto, novog trenera i veliki remont. Ipak, vjerujemo da je igračima Reala ipak prvi cilj odgoditi slavlje Barcelone i ne dozvoliti da titulu proslave protiv njih.

Osim Valverdea i Tchouaménija, koji su suspendirani nakon međusobnog sukoba, Real ne može računati na ozlijeđene Ardu Gülera, Danija Carvajala, Ferlanda Mendyja, Rodryga, Édera Militãa te Ceballosa. Kylian Mbappé se vratio treninzima, ali pitanje je koliko može igrati. S druge strane, Kataloncima će nedostajati Lamine Yamal koji propušta ostatak sezone, a Raphinha se oporavio od ozljede i mogao bi ući s klupe.

