Jeo je isključivo sardine 48 sati: Nevjerojatno je što mu se sve dogodilo u dva dana

Društvenim mrežama širi se novi, ekstreman prehrambeni trend poznat kao "post na sardinama". Izazov, koji podrazumijeva konzumaciju isključivo ove ribe do 72 sata, obećava brzi "reset" organizma i smanjenje nadutosti.

Privučeni takvim obećanjima, kreator sadržaja Pigmi odlučio je svoje 48-satno iskustvo detaljno dokumentirati. Otkrio je ne samo početne pozitivne strane, već i niz zabrinjavajućih posljedica, a njegova priča, kao i iskustva drugih, služi kao podsjetnik na razliku između viralnih trendova i znanstveno utemeljenih savjeta.

Brzi rezultati i lažna nada

Kao i mnogi, Pigmi je u početku bio oduševljen. Tvrdio je da se brzo osjećao i izgledao mršavije, što je temeljna privlačnost trenda. Koncept je naizgled jednostavan: izbacivanjem ugljikohidrata, tijelo se prisiljava na korištenje masti kao energije. Sardine se tu čine kao idealan izbor jer su bogate proteinima, zdravim omega-3 masnim kiselinama, vitaminom D i kalcijem.

Takav profil stvara sitost i opskrbljuje tijelo nekim nutrijentima, pa se na prvi pogled čini kao formula za brzu transformaciju. No, početno zadovoljstvo često je kratkog vijeka, a ono što slijedi rijetko se prikazuje na internetu.

Fizičke i mentalne posljedice

Stručnjaci upozoravaju da se iza obećanja o "resetiranju" krije niz zdravstvenih rizika. Nagli prekid unosa ugljikohidrata može izazvati reakciju poznatu kao "keto gripa". Simptomi nisu bezazleni i uključuju iscrpljujući umor, glavobolje, razdražljivost i osjećaj mentalne magle. Nadalje, prehrana temeljena na jednoj namirnici pati od ključnih nedostataka, a u ovom slučaju to je potpuni izostanak vlakana. Naime, vlakna iz voća, povrća i žitarica neophodna su za zdravu probavu, pa njihov nedostatak neizbježno vodi do zatvora.

Najveća zabluda jest uvjerenje da se radi o trajnom gubitku masnog tkiva. U stvarnosti, brzi gubitak kilograma primarno je rezultat gubitka vode. Naime, tijelo skladišti ugljikohidrate kao glikogen, a svaki gram glikogena veže za sebe tri do četiri grama vode. Ispražnjavanjem tih zaliha gubi se tekućina, što vaga registrira kao uspjeh. Čim se osoba vrati normalnoj prehrani, zalihe glikogena se popunjavaju, a s njima se vraća i voda, odnosno "izgubljeni" kilogrami.

Priča o tromjesečnoj upornosti

Iako kratkoročni postovi nose rizike, postoje primjeri pojedinaca koji su se sličnog režima pridržavali duže, tvrdeći da su iskusili zdravstvene dobrobiti. Jedan od primjera je Jane Crummett, 62-godišnja bolničarka koja je tri mjeseca jela isključivo sardine. Njezina motivacija nije bila praćenje trenda, već borba s kroničnim problemima.

Tvrdi da je u tom periodu izgubila 13 kilograma i, što joj je bilo važnije, riješila se iscrpljujućih bolova u stopalima uzrokovanih plantarnim fasciitisom. Osim toga, navodi kako joj se značajno smanjila razina šećera u krvi. Njezin dnevni jelovnik bio je strogo definiran: sastojao se od četiri konzerve sardina i dodatka MCT ulja, što je iznosilo oko 1500 kalorija. Njezina priča svjedoči da ekstremni pristupi ponekad mogu polučiti rezultate, no ključno je napomenuti da je takav režim provodila s jasnim terapijskim ciljem, što se razlikuje od praćenja internetskih izazova, piše LADbible.

Eksperiment s tisuću konzervi

Možda najbizarniji primjer dugoročne dijete sa sardinama dolazi od znanstvenika Nicka Norwitza, koji je tijekom 30 dana pojeo tisuću konzerviranih srdela. Kao znanstvenik, pomno je pratio biokemijske markere i rezultati su bili impresivni. Izgubio je tri kilograma masti, osjećao je više energije, a razina omega-3 masnih kiselina u krvi dosegnula mu je rekordne vrijednosti. Činilo se kao uspjeh. Međutim, postojao je nedostatak koji nije mogao predvidjeti. Njegova djevojka primijetila je da mu znoj ima intenzivan miris po ribarnici. Ta bizarna, ali stvarna nuspojava dovela je do toga da su poljupci prestali. Norwitzov je eksperiment pokazao da prehrana ima i dubok socijalni utjecaj, a cijena uspjeha ponekad nije zdravstvena, već utječe na naše odnose.

Primjeri ovih eksperimenata pokazuju složenost ekstremnih dijeta. Dok neki mogu iskusiti uspjeh, rizici od nutritivnih nedostataka, neugodnih nuspojava i socijalnih posljedica su stvarni. Stručnjaci stoga naglašavaju važnost uravnotežene prehrane. Viralni trendovi su primamljivi, no prije radikalnih promjena ključno je potražiti savjet liječnika. Zdravlje je dugoročna investicija, a ne kratkoročni internetski izazov.

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