FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
VRIJEDI PROBATI /

Poboljšat će okus: Majonezu u sendviču s tunom zamijenite ovom namirnicom

Poboljšat će okus: Majonezu u sendviču s tunom zamijenite ovom namirnicom
×
Foto: Shutterstock

Ako ste ljubitelji sendviča s tunom i majonezom, ovaj sastojak može potpuno promijeniti konačni rezultat

15.5.2026.
8:06
Magazin.hr
Shutterstock
VOYO logo
VOYO logo

Sendvič ili salata s tunom i majonezom smatra se vrlo popularnim obrokom jer je istovremeno ukusan i hranjiv. Tuna je bogata proteinima te sadrži važne vitamine i minerale, uključujući vitamin B3, D, kalcij i magnezij.

Prilikom pripreme sendviča s tunom često se dodaje i povrće poput kukuruza šećerca, krastavaca i crvenog luka kako bi se dobila dodatna hrskavost i bogatiji okus. Ipak, do sada se rijetko razmišljalo o zamjeni majoneze nekim drugim sastojkom, piše Mirror.

Poboljšat će okus: Majonezu u sendviču s tunom zamijenite ovom namirnicom
Foto: Shutterstock

Maslinovo ulje umjesto majoneze 

Pokazalo se da je maslinovo ulje iznenađujuće dobra alternativa. "Maslinovo ulje ne predstavlja samo zamjenu za majonezu u receptima za nadjev od tune. Rekao bih čak da značajno poboljšava okus", objašnjava Angela Patrone, koja je isprobala ovakav sendvič.

Maslinovo ulje ne djeluje samo kao zamjena za majonezu, nego mijenja strukturu i okus jela na bolje. Dok majoneza često povezuje komadiće tune u gustu i težu smjesu koja može djelovati pomalo masno, maslinovo ulje omogućuje lakšu i svježiju teksturu. Ono naglašava prirodnu slanost tune te nježno oblaže njezine pahuljice, čineći okus izraženijim i čišćim.

"S druge strane, maslinovo ulje naglašava prirodnu slanost tune, ublažuje njezine komadiće i daje im znatno svježiji okus", dodaje Patrone.

Osim toga, kada se dodaju drugi sastojci, njihovi se okusi s maslinovim uljem jasnije ističu. Umjesto većih količina majoneze, dovoljno je dodati jednu do dvije žlice maslinovog ulja na ocijeđenu konzervu tune. Smjesu treba lagano promiješati, a po potrebi dodati još malo ulja ako se tuna čini presuhom. Cilj nije da tuna bude natopljena uljem, nego da bude tek lagano premazana tankim slojem jer prevelika količina može narušiti teksturu jela.

Za ovakav način pripreme preporučuje se tuna vrste albacore, koja je veća, svjetlije boje, čvršće teksture i blažeg okusa u odnosu na klasične vrste. Upravo takva tuna, kako se ističe, najbolje dolazi do izražaja uz maslinovo ulje koje tada preuzima glavnu ulogu u profilu okusa.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Idealno za laganu večeru: Recept za file lososa sa sotiranim špinatom i umakom od kopra

MajonezaSendvičMaslinovo UljeRecept
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike