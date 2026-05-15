Poboljšat će okus: Majonezu u sendviču s tunom zamijenite ovom namirnicom

Sendvič ili salata s tunom i majonezom smatra se vrlo popularnim obrokom jer je istovremeno ukusan i hranjiv. Tuna je bogata proteinima te sadrži važne vitamine i minerale, uključujući vitamin B3, D, kalcij i magnezij.

Prilikom pripreme sendviča s tunom često se dodaje i povrće poput kukuruza šećerca, krastavaca i crvenog luka kako bi se dobila dodatna hrskavost i bogatiji okus. Ipak, do sada se rijetko razmišljalo o zamjeni majoneze nekim drugim sastojkom, piše Mirror.

Maslinovo ulje umjesto majoneze

Pokazalo se da je maslinovo ulje iznenađujuće dobra alternativa. "Maslinovo ulje ne predstavlja samo zamjenu za majonezu u receptima za nadjev od tune. Rekao bih čak da značajno poboljšava okus", objašnjava Angela Patrone, koja je isprobala ovakav sendvič.

Maslinovo ulje ne djeluje samo kao zamjena za majonezu, nego mijenja strukturu i okus jela na bolje. Dok majoneza često povezuje komadiće tune u gustu i težu smjesu koja može djelovati pomalo masno, maslinovo ulje omogućuje lakšu i svježiju teksturu. Ono naglašava prirodnu slanost tune te nježno oblaže njezine pahuljice, čineći okus izraženijim i čišćim.

"S druge strane, maslinovo ulje naglašava prirodnu slanost tune, ublažuje njezine komadiće i daje im znatno svježiji okus", dodaje Patrone.

Osim toga, kada se dodaju drugi sastojci, njihovi se okusi s maslinovim uljem jasnije ističu. Umjesto većih količina majoneze, dovoljno je dodati jednu do dvije žlice maslinovog ulja na ocijeđenu konzervu tune. Smjesu treba lagano promiješati, a po potrebi dodati još malo ulja ako se tuna čini presuhom. Cilj nije da tuna bude natopljena uljem, nego da bude tek lagano premazana tankim slojem jer prevelika količina može narušiti teksturu jela.

Za ovakav način pripreme preporučuje se tuna vrste albacore, koja je veća, svjetlije boje, čvršće teksture i blažeg okusa u odnosu na klasične vrste. Upravo takva tuna, kako se ističe, najbolje dolazi do izražaja uz maslinovo ulje koje tada preuzima glavnu ulogu u profilu okusa.

