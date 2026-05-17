URNEBESNA SNIMKA /

Bivši pobjednik Eurosonga nije znao da mu je uključen mikrofon: Evo kako je čestitao pobjednici

Bivši pobjednik Eurosonga nije znao da mu je uključen mikrofon: Evo kako je čestitao pobjednici
Foto: GEORG HOCHMUTH/APA/Profimedia

Prošlogodišnji pobjednik Eurosonga JJ euforično je dotrčao do bugarske predstavnice kako bi joj uručio pobjednički trofej, no nije znao da će cijeli svijet čuti riječi koje joj upućuje

17.5.2026.
21:55
Gledatelji Eurosonga s nestrpljenjem su čekali proglašenje pobjednika jubilarnog 70. izdanja Eurosonga, a rijetko tko je mogao sakriti veselje kada su voditelji pročitali da je pobjednica Bugarska. Veselio se i JJ, prošlogodišnji pobjednik iz Austrije, koji je do DARE iz Bugarske uzbuđeno dotrčao ne krijući emocije.

Posve nesvjestan da mu je mikrofon uključen, JJ je trčao do pobjednice vičući joj kako je bio uvjeren u njezinu pobjedu uz riječi "Bi*ch, Bi*ch, znao sam" ili u prijevodu "Ku*ko, ku*ko, znao sam".

"Znao sam da ćeš pobijediti. O Bože, volim te. Volim te. Čestitam, djevojko! Ovo je tvoje", euforično je vikao JJ dok joj je predavao pobjedničku statuu.

Video tog trenutka sreće ubrzo je postao viralan na društvenim mrežama, a mnogi su priznali kako suosjećaju s JJ-em koji se tako iskreno veselio.
Prošle je godine, na Eurosongu u Baselu, JJ pobijedio sa svojom pjesmom "Wasted Love" u kojoj je pokazao svoje vokalne sposobnosti kombinirajući elemente opere s popom, dok je ove godine pobjednica otišla u sasvim drugom smjeru te se oslonila na narodnu tradiciju maskiranih muškaraca koji tjeraju zle duhove i jamajčanski sleng, koji u prijevodu znači "prekrasan kaos".
 
