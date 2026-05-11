Obožavate losos? Ovaj način pripreme tjestenine će vas oduševiti

Recept za tjesteninu s lososom toliko je jednostavan za pripremu da ćete dobiti mnoštvo komplimenata. Ova kremasta tjestenina s lososom, limunom i češnjakom postala je viralna na TikToku, gdje je hvale zbog svoje jednostavnosti i bogatog okusa.

Losos je često odabran izvor proteina za brzu i jednostavnu večeru, no ako želite nešto više od klasičnih priloga od povrća, izvrsno se slaže i s tjesteninom. Riba daje jelu idealan proljetni karakter i svježinu koja podiže svaku tjesteninu.

Kreatorica sadržaja The Sapor nedavno je na TikToku objavila svoj recept za tjesteninu s lososom, obogaćen limunom i češnjakom u obilnim količinama. Riječ je o njezinoj interpretaciji klasičnog talijanskog jela pennette panna e salmone (penne s vrhnjem i lososom), iako se u ovoj verziji za najbolji rezultat preporučuje korištenje duge tjestenine, piše Express.

#DinnerIdeas #pasta #salmonrecipe #recipeideas ♬ There Is Something On Your Mind - Big Jay McNeely @thesapor Lemon garlic salmon pasta ✨🍋 Ingredients Salmon - 4 salmon fillets - 1 tsp kinder’s lemon garlic butter seasoning - 1 tsp garlic powder - 1 tsp paprika - 1 tsp oregano - Salt and pepper to taste - 1 tbsp butter - 1 tbsp avocado oil - 14 oz fettuccine Cream sauce - 1 1/2 cups heavy whipping cream - 1/4 cup lemon juice - 1/4 cup pasta water - 1 lemon, zested - 3 tbsp butter - 6 garlic cloves, minced - 2 shallot, finely chopped - 1 cup Parmesan cheese - 1 heaping tsp garlic powder - 1 heaping tsp kinders lemon garlic butter sesoning - 1 tsp basil - 1 tsp oregano - 1 - 1/2 tsp red chili flakes - Salt and pepper to taste Instructions - Bring a large pot of well-salted water to a boil. - Cook fettuccine according to package instructions until al dente. - Reserve 1/4 cup pasta water, then drain and set aside. - Pat salmon filets dry. - Rub with avocado oil, then season with paprika, garlic powder, oregano, kinders lemon garlic butter seasoning, salt, and pepper. - Heat a large skillet over medium-high heat. Add avocado oil and butter. Sear salmon for 3–4 minutes per side until golden and cooked through, basting with the pan drippings. Remove and set aside. - In the same skillet, reduce heat to medium. Add butter and let melt. Sauté shallot for about 3 minutes until softened, then add garlic and cook for 1-2 minutes until fragrant. - Stir in lemon juice and heavy cream. Let simmer for 2–3 minutes until slightly thickened, then add lemon zest. - Add seasonings and freshly grated Parmesan. Stir until smooth. Pour in reserved pasta water and mix until the sauce is well combined. Taste and adjust salt and pepper as needed. - Add cooked pasta to the skillet and toss until evenly coated in the sauce. - Garnish with fresh parsley and serve alongside the salmon. • • • #Recipe

Recept za tjesteninu s lososom

Za savršeno pečen losos dovoljno je tri do četiri minute pečenja sa svake strane u velikoj tavi. Ista tava potom se može iskoristiti za pripremu umaka, čime se jelu daje dodatna slana i bogata dubina okusa.

"Ključ je u tome da tjestenina sadrži škrob koji se oslobađa u vodu tijekom kuhanja. Kada se ta škrobna voda doda umaku, on se razrjeđuje i stvara emulziju. Kao kod pripreme vinaigrettea, potreban je emulgator koji povezuje ulje i ocat, poput senfa ili majoneze. U slučaju vode od tjestenine, škrob pomaže ulju ili maslacu u umaku da se poveže s vodom", objasnila je Sapor.

Foto: Shutterstock

Sastojci za losos:

4 fileta lososa

1 čajna žličica začina za limun i češnjak s maslacem

1 čajna žličica češnjaka u prahu

1 čajna žličica paprike

1 čajna žličica origana

sol i papar po ukusu

1 žlica maslaca

1 žlica ulja od avokada

Sastojci za umak:

1,5 šalice slatkog vrhnja za kuhanje

1/4 šalice soka od limuna

1/4 šalice vode od tjestenine

1 limun (naribana korica)

3 žlice maslaca

6 režnjeva češnjaka (sitno nasjeckanih)

2 ljutike (sitno nasjeckane)

1 šalica parmezana

1 puna čajna žličica češnjaka u prahu

1 puna čajna žličica začina za limun i češnjak s maslacem

1 čajna žličica bosiljka

1 čajna žličica origana

1,5 čajna žličica ljutih chili pahuljica

sol i papar po ukusu

Priprema:

Zakuhajte veliki lonac posoljene vode i skuhajte fettuccine prema uputama na pakiranju do razine „al dente“. Sačuvajte četvrtinu šalice vode u kojoj se kuhala tjestenina, zatim je ocijedite i ostavite sa strane. Filete lososa posušite papirnatim ručnikom. Natrljajte ih uljem od avokada te začinite paprikom, češnjakom u prahu, origanom, začinom za limun i češnjak, soli i paprom. Zagrijte veliku tavu na srednje jakoj vatri. Dodajte ulje i maslac. Losos pecite tri do četiri minute sa svake strane dok ne dobije zlatnu boju i ne bude pečen, povremeno ga prelivajući masnoćom iz tave. Izvadite losos i ostavite sa strane. U istoj tavi smanjite vatru na srednju. Dodajte maslac i pustite da se otopi. Nježno pirjajte ljutiku oko tri minute dok ne omekša, zatim dodajte češnjak i pecite još jednu do dvije minute dok ne zamiriše. Umiješajte limunov sok i slatko vrhnje za kuhanje. Pustite da lagano kuha dvije do tri minute dok se umak lagano ne zgusne, zatim dodajte naribanu koricu limuna. Dodajte sve začine i svježe naribani parmezan. Miješajte dok smjesa ne postane glatka. Ulijte sačuvanu vodu od tjestenine i dobro promiješajte dok se umak potpuno ne poveže. Po potrebi dodatno začinite solju i paprom. Dodajte kuhanu tjesteninu u tavu i dobro je promiješajte dok se ravnomjerno ne obloži umakom. Na kraju pospite svježim peršinom i poslužite uz losos.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Idealno za laganu večeru: Recept za file lososa sa sotiranim špinatom i umakom od kopra