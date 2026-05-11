Obožavate losos? Ovaj način pripreme tjestenine će vas oduševiti
Ako ste u potrazi za jednostavnim, zasitnim i ukusnim jelom od tjestenine koje zadovoljava sve kriterije, ovako ga možete pripremiti u vlastitoj kuhinji
Recept za tjesteninu s lososom toliko je jednostavan za pripremu da ćete dobiti mnoštvo komplimenata. Ova kremasta tjestenina s lososom, limunom i češnjakom postala je viralna na TikToku, gdje je hvale zbog svoje jednostavnosti i bogatog okusa.
Losos je često odabran izvor proteina za brzu i jednostavnu večeru, no ako želite nešto više od klasičnih priloga od povrća, izvrsno se slaže i s tjesteninom. Riba daje jelu idealan proljetni karakter i svježinu koja podiže svaku tjesteninu.
Kreatorica sadržaja The Sapor nedavno je na TikToku objavila svoj recept za tjesteninu s lososom, obogaćen limunom i češnjakom u obilnim količinama. Riječ je o njezinoj interpretaciji klasičnog talijanskog jela pennette panna e salmone (penne s vrhnjem i lososom), iako se u ovoj verziji za najbolji rezultat preporučuje korištenje duge tjestenine, piše Express.
Recept za tjesteninu s lososom
Za savršeno pečen losos dovoljno je tri do četiri minute pečenja sa svake strane u velikoj tavi. Ista tava potom se može iskoristiti za pripremu umaka, čime se jelu daje dodatna slana i bogata dubina okusa.
"Ključ je u tome da tjestenina sadrži škrob koji se oslobađa u vodu tijekom kuhanja. Kada se ta škrobna voda doda umaku, on se razrjeđuje i stvara emulziju. Kao kod pripreme vinaigrettea, potreban je emulgator koji povezuje ulje i ocat, poput senfa ili majoneze. U slučaju vode od tjestenine, škrob pomaže ulju ili maslacu u umaku da se poveže s vodom", objasnila je Sapor.
Sastojci za losos:
- 4 fileta lososa
- 1 čajna žličica začina za limun i češnjak s maslacem
- 1 čajna žličica češnjaka u prahu
- 1 čajna žličica paprike
- 1 čajna žličica origana
- sol i papar po ukusu
- 1 žlica maslaca
- 1 žlica ulja od avokada
Sastojci za umak:
- 1,5 šalice slatkog vrhnja za kuhanje
- 1/4 šalice soka od limuna
- 1/4 šalice vode od tjestenine
- 1 limun (naribana korica)
- 3 žlice maslaca
- 6 režnjeva češnjaka (sitno nasjeckanih)
- 2 ljutike (sitno nasjeckane)
- 1 šalica parmezana
- 1 puna čajna žličica češnjaka u prahu
- 1 puna čajna žličica začina za limun i češnjak s maslacem
- 1 čajna žličica bosiljka
- 1 čajna žličica origana
- 1,5 čajna žličica ljutih chili pahuljica
- sol i papar po ukusu
Priprema:
- Zakuhajte veliki lonac posoljene vode i skuhajte fettuccine prema uputama na pakiranju do razine „al dente“.
- Sačuvajte četvrtinu šalice vode u kojoj se kuhala tjestenina, zatim je ocijedite i ostavite sa strane. Filete lososa posušite papirnatim ručnikom.
- Natrljajte ih uljem od avokada te začinite paprikom, češnjakom u prahu, origanom, začinom za limun i češnjak, soli i paprom.
- Zagrijte veliku tavu na srednje jakoj vatri. Dodajte ulje i maslac. Losos pecite tri do četiri minute sa svake strane dok ne dobije zlatnu boju i ne bude pečen, povremeno ga prelivajući masnoćom iz tave.
- Izvadite losos i ostavite sa strane. U istoj tavi smanjite vatru na srednju. Dodajte maslac i pustite da se otopi. Nježno pirjajte ljutiku oko tri minute dok ne omekša, zatim dodajte češnjak i pecite još jednu do dvije minute dok ne zamiriše.
- Umiješajte limunov sok i slatko vrhnje za kuhanje. Pustite da lagano kuha dvije do tri minute dok se umak lagano ne zgusne, zatim dodajte naribanu koricu limuna.
- Dodajte sve začine i svježe naribani parmezan. Miješajte dok smjesa ne postane glatka.
- Ulijte sačuvanu vodu od tjestenine i dobro promiješajte dok se umak potpuno ne poveže. Po potrebi dodatno začinite solju i paprom.
- Dodajte kuhanu tjesteninu u tavu i dobro je promiješajte dok se ravnomjerno ne obloži umakom. Na kraju pospite svježim peršinom i poslužite uz losos.
POGLEDAJTE GALERIJU
POGLEDAJTE VIDEO: Idealno za laganu večeru: Recept za file lososa sa sotiranim špinatom i umakom od kopra