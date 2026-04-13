Kremasti losos iz jedne posude: Recept koji je zaludio svijet, savršen je za brzu večeru
Kad ste u stisci s vremenom, nema boljeg rješenja od večere koja se može pripremiti u samo jednoj posudi. Losos je jedna od onih namirnica koje nikad ne razočaraju, a obroci iz jedne posude postali su globalni fenomen, je savršeno odgovaraju užurbanom načinu života i želji za zdravim, ali praktičnim jelima.
Upravo je jedan takav recept nedavno predstavila autorica Amy Sheppard, a njezino jelo idealno je za brzi obrok tijekom tjedna. Najbolje od svega, zahtijeva minimalno pranje suđa.
Bogato i utješno jelo koje se topi u ustima
U svom najnovijem videu na TikToku, Amy je podijelila jedno od svojih omiljenih jela s lososom.
"Ovaj tjedan osjećam se jako nostalgično. Razmišljam o nekim večerama koje sam dijelila ovdje kad sam tek počela", rekla je. "Ovo je bila večera koju sam stalno pripremala, uz malu nadogradnju s maslac grahom. Utješna je, bogata i puna okusa, a losos se iskreno samo topi u ustima."
Za ovo zasitno jelo, Amy spaja losos s maslac grahom, a svi sastojci idu u istu tavu. Kako bi kožica lososa bila savršeno hrskava, ključan je jedan jednostavan trik: prije pečenja filete dobro osušite papirnatim ručnikom. Nakon toga, dovoljno je peći ih samo nekoliko minuta na srednje jakoj vatri. Ovaj savjet često ističu i profesionalni kuhari.
Recept koji je osvojio društvene mreže
Jednostavnost i bogat okus ovog jela brzo su privukli pažnju na društvenim mrežama. Korisnici su oduševljeni idejom. "Nikad nisam vidjela tvoj recept koji ne poželim odmah pojesti", napisala je jedna pratiteljica.
Toskanski losos s maslac grahom iz jedne posude
Ako i vi želite isprobati ovo popularno jelo kod kuće, evo što će vam trebati.
Sastojci:
- Ulje za prženje
- Četiri fileta lososa bez kostiju
- Jedna čajna žličica dimljene paprike
- Jedna žlica ulja
- Jedan sitno sjeckani luk
- Dva sitno sjeckana češnja češnjaka
- 400 g konzerviranog maslac graha, ocijeđenog
- 60 g svježeg špinata, sitno sjeckanog
- Deset polusušenih rajčica (možete koristiti i sušene rajčice iz staklenke)
- 300 ml vrhnja za kuhanje
- 300 ml pilećeg temeljca
- 50 g svježe naribanog parmezana
- Jedna žlica svježe sjeckanog začinskog bilja (peršin i ružmarin)
- Sol i svježe mljeveni crni papar
Priprema:
- Filete lososa posušite papirnatim ručnikom, posolite, popaprite i pospite dimljenom paprikom. U velikoj tavi zagrijte ulje na srednje jakoj vatri. Pecite losos, prvo sa strane kože, nekoliko minuta sa svake strane dok ne postane hrskav i pečen. Izvadite losos iz tave i stavite ga sa strane.
- U istu tavu dodajte luk i pirjajte dok ne omekša. Dodajte češnjak i pirjajte još jednu minutu. Zatim dodajte ocijeđeni maslac grah, špinat i polusušene rajčice.
- Ulijte vrhnje za kuhanje i pileći temeljac. Pustite da lagano krčka nekoliko minuta dok se umak malo ne zgusne. Umiješajte naribani parmezan i svježe začinsko bilje. Začinite solju i paprom po ukusu.
- Vratite filete lososa u tavu s umakom i kratko ih zagrijte. Poslužite odmah.
Ovaj recept savršen je izbor za dane kada želite nešto brzo, zdravo i nevjerojatno ukusno, a minimalna količina suđa za pranje samo je dodatni bonus.
