POTVRDIO HNS /

Promjena koja će obradovati mnoge: 'Mali' više neće ispaštati radi izgreda gostiju

Promjena koja će obradovati mnoge: 'Mali' više neće ispaštati radi izgreda gostiju
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Domaćin će i dalje moći biti kažnjen, ali samo ako "ne poduzme sve mjere predviđene propisima o organizaciji utakmica"

27.5.2026.
18:10
Sportski.net
Hrvatski nogometni savez uveo je veliku promjenu za narednu sezonu. Potaknuti događanjima na tribinama, u HNS-u su još u ožujku odlučili izmijeniti disciplinski pravilnik, a novi je sada stupio na snagu.

Prema njemu će se od početka iduće sezone značajno promijeniti način na koji će se klubovi kažnjavati. Najvažnija promjena odnosi se na odgovornost koju domaći klub snosi za ponašanje gostujućih navijača. Od srpnja nadalje, ako klub domaćin učini sve što je predviđeno propisima o organizaciji utakmice, više neće biti kažnjavan za incidente gostujućih navijača.

Ta će promjena svakako razveseliti klubove poput Lokomotive, Slaven Belupa i Gorice, koji su dosad znali imati problema zbog gostujućih navijača jer su upravo oni plaćali kazne za njihove incidente. Od sada će za takve ekscese odgovarati gostujući klub.

Dakako, domaćin će i dalje moći biti kažnjen ako "ne poduzme sve mjere predviđene propisima o organizaciji utakmica".

Sve promjene u disciplinskom pravilniku pogledajte ovdje.

