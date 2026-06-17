Potvrđena optužnica protiv Vojka Obersnela: 'Pogodovao je tvrtki bivšeg hrvatskog reprezentativca'

Optužno vijeće Županijskog suda u Rijeci potvrdilo je optužnicu kojom USKOK tereti bivšeg riječkog gradonačelnika Vojka Obersnela zbog malverzacija s tvrtkom u vlasništvu bivšeg vaterpolo reprezentativca Samira Baraća, čime je Rijeka oštećena za 176.000 eura.

USKOK je optužnicu podignuo pred Županijskim sudom u Rijeci u prosincu, tereteći Obersnela i Baraća za zlouporabu položaja i ovlasti, poticanje na zlouporabu položaja i ovlasti te pomaganje u zlouporabi položaja i ovlasti.

Prema optužnici, Obersnel je, prvo kao predsjednik riječkog Gradskog poglavarstva, a potom i kao gradonačelnik, od lipnja 2008. do kraja 2016., zajedno s bivšim gradskim pročelnikom, a na Baraćev poticaj, dogovorno pogodovao Baraćevoj tvrtki, koja je kupila gradsko zemljište radi izgradnje višestambene građevine, na štetu financijskih interesa Grada Rijeke.

Pored Obersnela i Baraća, optužnicom su obuhvaćeni 65-godišnji bivši pročelnik Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem i 79-godišnji vještak koji je bio angažiran za procjenu dva stana, koja je nakon izgradnje zgrade preuzeo Grad Rijeka.