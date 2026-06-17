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NA PODRUČJU ISTRE /

USKOK i policija u velikoj akciji: Uhitili više ljudi, evo prvih detalja

USKOK i policija u velikoj akciji: Uhitili više ljudi, evo prvih detalja
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Foto: Net.hr

Kako je priopćio USKOK, po njihovu nalogu uhićenja i hitne dokazne radnje provodi Policijska uprava istarska

17.6.2026.
12:30
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Net.hr
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Na području Istarske županije u tijeku je velika akcija policije i USKOK-a usmjerena protiv više osoba za koje se sumnja da su bile dio zločinačkog udruženja povezanog s kriminalitetom droga i pranjem novca.

Kako je priopćio USKOK, po njihovu nalogu uhićenja i hitne dokazne radnje provodi Policijska uprava istarska. Akcija se odnosi na više osumnjičenika za koje postoji osnovana sumnja da su u sastavu zločinačkog udruženja počinili kaznena djela iz područja kriminaliteta droga te kaznena djela pranja novca.

Nakon ispitivanja osumnjičenika, USKOK će donijeti odluku o daljnjem postupanju u ovom predmetu, o čemu će pravodobno obavijestiti javnost.

Kako doznaje RTL Danas, riječ je o sedam uhićenih osoba. 

UskokPolicijaDrogaPranje Novca
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