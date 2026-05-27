Tko ne bi preživio 24 sata bez interneta? Mladi Vatreni dali hit odgovore

Mlada hrvatska nogometna reprezentacija trenutačno se nalazi u Estoniji, gdje nastupa na završnici Europskog prvenstva do 17 godina. Iako su mini Vatreni u prvom susretu poraženi od Belgije rezultatom 2:0, dojam koji su ostavili na terenu bio je znatno bolji od samog rezultata. Hrvatska je tijekom većeg dijela utakmice izgledala organizirano, borbeno i kvalitetno, što je nakon susreta naglasio i izbornik Marijan Budimir.

„Čestitao sam dečkima nakon utakmice jer smo odigrali zaista kvalitetno. Nažalost, na otvaranju su nam se dogodile dvije individualne pogreške koje je protivnik kaznio. U gotovo svim segmentima igre bili smo bolja momčad“, poručio je Budimir nakon utakmice.

Pred hrvatskom reprezentacijom sada je novi izazov. U četvrtak, 28. svibnja 2026. godine, mladi Vatreni igraju važan dvoboj protiv domaćina Estonije. Susret počinje u 18:00 sati, a prijenos je osiguran na RTL-u 2 i platformi Voyo. Hrvatska u toj utakmici traži pobjedu koja bi je zadržala u utrci za plasman u polufinale Europskog prvenstva.

Posebna atmosfera očekuje se u Tallinnu, gdje će Estonci imati snažnu podršku domaćih navijača, no hrvatski reprezentativci vjeruju kako upravo u toj utakmici mogu pokazati pravo lice i vratiti se na pobjednički put.

Unatoč porazu na otvaranju prvenstva, u hrvatskom taboru vlada odlično raspoloženje. To potvrđuje i zabavan “behind the scenes” video koji je na društvenim mrežama objavio profil HNS Youth. U opuštenoj atmosferi mladi reprezentativci Pandurić, Modrić i Ruso odgovarali su na zanimljiva pitanja koja nemaju veze s nogometom.

Tko bi najteže izdržao 24 sata bez interneta? Tko je rođen za reality show? A tko ima najbolji modni stil u svlačionici? Odgovore su otkrili sami igrači, a video je pokazao koliko je dobra atmosfera unutar reprezentacije uoči ključne utakmice turnira.