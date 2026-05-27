Sve ili ništa za mlade Vatrene! Evo kada i gdje gledati Hrvatsku protiv Estonije

Hrvatsku U-17 reprezentaciju u drugom kolu Europskog prvenstva očekuje novi veliki izazov. Nakon teškog otvaranja turnira, mladi Vatreni sada pred sobom imaju priliku za povratak na pobjednički put protiv domaćina Estonije.

Susret Estonija – Hrvatska igra se u četvrtak, 28. svibnja 2026., na stadionu Lilleküla u Tallinnu, glavnoj sportskoj areni Estonije, s početkom u 18:00 sati, uz prijenos na RTL-u 2 i platformi Voyo.

U skupini A svaka je utakmica od iznimne važnosti jer svaki pogodak može promijeniti konačni rasplet. Dvije najbolje reprezentacije izborit će plasman u polufinale, ali i osigurati nastup na FIFA U-17 Svjetskom prvenstvu koje će se 2026. godine održati u Kataru.

Za Estonce će ovo biti jedna od najvećih utakmica u povijesti njihovog mladog nogometa. Kao debitanti na završnom turniru, pred domaćom publikom žele prirediti iznenađenje i osvojiti prve bodove na velikoj europskoj sceni. Hrvatska, s druge strane, u dvoboj ulazi s jasnim ciljem, osvojiti tri boda i napraviti veliki korak prema polufinalu uoči posljednjeg kola protiv Španjolske.

Mladi Vatreni turnir su otvorili porazom od Belgije rezultatom 2:0. Susret je odigran u Rakvereu, a unatoč rezultatu hrvatska reprezentacija ostavila je vrlo dobar dojam na terenu. Nakon utakmice izbornik Marijan Budimir istaknuo je kako njegova momčad nema razloga za nezadovoljstvo prikazanom igrom.

„Čestitao sam dečkima nakon utakmice jer smo odigrali zaista kvalitetno. Nažalost, na otvaranju su nam se dogodile dvije individualne pogreške koje je protivnik kaznio. U gotovo svim segmentima igre bili smo bolja momčad – imali smo više prilika, više udaraca, više kornera i veći posjed lopte. Nedostajala je samo realizacija. Takav je nogomet, upravo zato je i toliko zanimljiv jer ne pobjeđuje uvijek bolja momčad“, poručio je Budimir za službenu stranicu Hrvatskog nogometnog saveza.

Pred Hrvatskom je sada nova prilika za dokazivanje i borbu za ostanak u utrci za završnicu prvenstva. Atmosfera u Tallinnu bit će posebna, a mladi Vatreni vjeruju kako upravo protiv Estonije mogu doći do pobjede koja bi im otvorila vrata polufinala.