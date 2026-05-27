Je li ovo domoljubna himna godine? Krankšvester otkrio značenje pjesme koja je podigla prašinu

Novi singl benda Krankšvester pod nazivom “Volim nju” u kratkom je roku izazvao lavinu reakcija na društvenim mrežama i podijelio javnost. Dok jedni tvrde da je riječ o neočekivanoj domoljubnoj himni, drugi u pjesmi vide navijački hit ili pak klasičnu ljubavnu priču u prepoznatljivom stilu kontroverznog dvojca.

Nakon što je pjesma osvanula na njihovom YouTube kanalu, kako piše Index, Švesteri su se odlučili oglasiti i objasniti što se zapravo krije iza novog hita koji je mnoge iznenadio.

“Malo je izvođača na koje ljudi pomisle istog trenutka kada netko spomene domoljubnu pjesmu, a Krankšvester je svakako među prvih 2000 kada se raspravlja o žanru domoljubnog stvaralaštva. Posebno uoči velikih sportskih događanja kao što su nogometna/rukometna svjetska/europska prvenstva, ponekad skijanje, tenis i vaterpolo, a kada bi postojao veći nacionalni interes, vjerojatno bismo slušali i pjesme o boćanju, curlingu i piciginu.

Ipak, ovaj je domoljubni dragulj nastao još prošle godine i nismo ni razmišljali o prvenstvu već smo izdavanje bili prisiljeni odgoditi zbog vremena, budući da spot nismo mogli snimati preko zime. No, prvenstvo je savršeno sjelo i nadamo se da ćemo na navijačkom valu ujediniti ljude oko teme koja nam je svima zajednička i poruke oko koje se svi možemo složiti”, objašnjavaju Švesteri i nastavljaju:

“Ideja je bila stvoriti pjesmu koja ne razdvaja nego spaja. Sve nas. Pjesmu koja veliča ljepote domovine a da se pritom ne bavimo svim onim temama koje su s godinama postale opća mjesta žanra, a da u isto vrijeme nije klasična navijačka pjesma. Ako o tome malo razmislite, ‘Lijepa naša domovino’ i ‘Volim nju’ su vrlo slične pjesme.

Ako o tome razmislite malo više - nisu.

Čak smo pjesmu u jednom trenutku željeli nazvati ‘Lijepa naša domovino II: Povratak’, ali budući da je izuzev Aliensa i Terminatora 2 malo nastavaka koji su bolji od originala, odustali smo od te ambiciozne ideje.

No, prije svega, ovo je poziv ljudima da se maknu od ekrana, izađu iz kuća i stanova, istraže i upoznaju svoju zemlju, pronađu dobar jebodrom i postanu jedno - s prirodom i jedni s drugima”, emotivni su Švesteri koji za kraj objašnjavaju i kako je nastao spektakularan spot koji prikazuje svu raskoš domovine.

“Spot je ponovno snimao čovjek, mit i legenda Marko Dalić, a ovog puta imali smo trodnevni izlet po Hrvatskoj gdje smo u (pre)kratkom vremenu pokušali uhvatiti i snimiti što više prirodnih ljepota prije nego nam se kiša usere u planove”.