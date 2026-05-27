Je li ovo domoljubna himna godine? Krankšvester otkrio značenje pjesme koja je podigla prašinu
Nakon što su na svom You Tube kanalu objavili novu pjesmu “Volim nju”, članovi benda Kranšvester očitovali su se o novom hitu koji je izazvao lavinu reakcija u javnosti
Novi singl benda Krankšvester pod nazivom “Volim nju” u kratkom je roku izazvao lavinu reakcija na društvenim mrežama i podijelio javnost. Dok jedni tvrde da je riječ o neočekivanoj domoljubnoj himni, drugi u pjesmi vide navijački hit ili pak klasičnu ljubavnu priču u prepoznatljivom stilu kontroverznog dvojca.
Nakon što je pjesma osvanula na njihovom YouTube kanalu, kako piše Index, Švesteri su se odlučili oglasiti i objasniti što se zapravo krije iza novog hita koji je mnoge iznenadio.
“Malo je izvođača na koje ljudi pomisle istog trenutka kada netko spomene domoljubnu pjesmu, a Krankšvester je svakako među prvih 2000 kada se raspravlja o žanru domoljubnog stvaralaštva. Posebno uoči velikih sportskih događanja kao što su nogometna/rukometna svjetska/europska prvenstva, ponekad skijanje, tenis i vaterpolo, a kada bi postojao veći nacionalni interes, vjerojatno bismo slušali i pjesme o boćanju, curlingu i piciginu.
Ipak, ovaj je domoljubni dragulj nastao još prošle godine i nismo ni razmišljali o prvenstvu već smo izdavanje bili prisiljeni odgoditi zbog vremena, budući da spot nismo mogli snimati preko zime. No, prvenstvo je savršeno sjelo i nadamo se da ćemo na navijačkom valu ujediniti ljude oko teme koja nam je svima zajednička i poruke oko koje se svi možemo složiti”, objašnjavaju Švesteri i nastavljaju:
“Ideja je bila stvoriti pjesmu koja ne razdvaja nego spaja. Sve nas. Pjesmu koja veliča ljepote domovine a da se pritom ne bavimo svim onim temama koje su s godinama postale opća mjesta žanra, a da u isto vrijeme nije klasična navijačka pjesma. Ako o tome malo razmislite, ‘Lijepa naša domovino’ i ‘Volim nju’ su vrlo slične pjesme.
Ako o tome razmislite malo više - nisu.
Čak smo pjesmu u jednom trenutku željeli nazvati ‘Lijepa naša domovino II: Povratak’, ali budući da je izuzev Aliensa i Terminatora 2 malo nastavaka koji su bolji od originala, odustali smo od te ambiciozne ideje.
No, prije svega, ovo je poziv ljudima da se maknu od ekrana, izađu iz kuća i stanova, istraže i upoznaju svoju zemlju, pronađu dobar jebodrom i postanu jedno - s prirodom i jedni s drugima”, emotivni su Švesteri koji za kraj objašnjavaju i kako je nastao spektakularan spot koji prikazuje svu raskoš domovine.
“Spot je ponovno snimao čovjek, mit i legenda Marko Dalić, a ovog puta imali smo trodnevni izlet po Hrvatskoj gdje smo u (pre)kratkom vremenu pokušali uhvatiti i snimiti što više prirodnih ljepota prije nego nam se kiša usere u planove”.